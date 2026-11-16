Tenis

Najnovija ATP lista: Velike promene u top 10!

В.М.

16. 11. 2026. u 11:22

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Evo kako izgleda ATP rang lista pred sam kraj sezone i početak završnog turnira u Torinu.

Најновија АТП листа: Велике промене у топ 10!

Kredit: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 12. poziciju na najnovijem izdanju ATP liste, objavljenom u ponedeljak, 16. novembra.

Srpski as trenutno ima 2.940 bodova, a za povratak među deset najboljih igrača planete potrebno mu je još 294 poena.

Đoković nije uspeo da obezbedi učešće na Završnom mastersu u Torinu. Njegova sezona je završena ranije nego što je želeo, pošto je na turniru u Parizu eliminisan već u drugom kolu, nakon poraza od Australijanca Rinkija Hidžikate.

Kada je reč o samom vrhu svetskog tenisa, Aleksandar Zverev i dalje drži lidersku poziciju. Nemački teniser ima 9.320 bodova, a njegova prednost u odnosu na najbliže pratioce dodatno je porasla.

Na drugom mestu nalazi se Janik Siner sa 7.950 bodova. Italijan je zbog problema sa kolenom završio sezonu i neće biti u prilici da brani titulu na Završnom mastersu, što je Zverevu omogućilo da uveća bodovnu razliku.

Treću poziciju zauzima Karlos Alkaras sa 6.100 poena, dok je četvrti Amerikanac Ben Šelton sa 5.170. Među pet najboljih nalazi se i Danil Medvedev, koji ima 3.820 bodova.

Od šestog do osmog mesta slede Flavio Koboli, Artur Fis i Frensis Tijafo.

Najzanimljivije promene dogodile su se u samom vrhu deset najboljih. Tejlor Fric napredovao je do devete pozicije, dok je mladi Španac Rafael Hodar prvi put u karijeri stigao do društva desetorice najboljih tenisera sveta.

Njegov uspeh značio je ispadanje Australijanca Aleksa de Minora iz TOP 10. On se sada nalazi na 11. mestu sa 3.170 bodova, neposredno ispred Đokovića.

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