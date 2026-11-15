PRONAĐEN NESTALI ČOVEK KOD NEGOTINA: Vatrogasci-spasioci ga otkrili dronom

LIDER SNS Miloš Vučević izjavio je da izjava Radomira Lazovića da "BIA treba da se rasformira, a SNS da odgovara za ono što je rađeno", govori o nameri da u Srbiji zavlada jednoumlje i da se zabrane svi koji misle drugačije, ali i da se na ovaj način nedemokratski eliminiše politička konkurencija.