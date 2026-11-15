Nesreće

PRONAĐEN NESTALI ČOVEK KOD NEGOTINA: Vatrogasci-spasioci ga otkrili dronom

Slađana Matić

15. 11. 2026. u 15:47

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POLICIJA je danas popodne saopštila da su pronašli čoveka čiji je nestanak prijavljen sinoć na području Negotina.

ПРОНАЂЕН НЕСТАЛИ ЧОВЕК КОД НЕГОТИНА: Ватрогасци-спасиоци га открили дроном

Foto: Profimedia/Herrmann Agenturfotografie / Alamy

Pronašli su ga pripadnici Sektora za vanredne situacije. Prilikom na pretrazi terena angažovana su dva vatrogasca-spasioca iz VSJ Negotin sa vozilom i dronom, kojim je izvršeno osmatranje i pretraga terena. Nestalo lice locirano je korišćenjem drona u 14.05 časova u rejonu na putu od Negotina ka mestu Bukovo. Nakon toga su ga vatrogasci-spasioci bezbedno prebacili do vozila Hitne pomoći. Lice je pronađeno u dobrom i stabilnom stanju.

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