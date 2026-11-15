PRONAĐEN NESTALI ČOVEK KOD NEGOTINA: Vatrogasci-spasioci ga otkrili dronom
POLICIJA je danas popodne saopštila da su pronašli čoveka čiji je nestanak prijavljen sinoć na području Negotina.
Pronašli su ga pripadnici Sektora za vanredne situacije. Prilikom na pretrazi terena angažovana su dva vatrogasca-spasioca iz VSJ Negotin sa vozilom i dronom, kojim je izvršeno osmatranje i pretraga terena. Nestalo lice locirano je korišćenjem drona u 14.05 časova u rejonu na putu od Negotina ka mestu Bukovo. Nakon toga su ga vatrogasci-spasioci bezbedno prebacili do vozila Hitne pomoći. Lice je pronađeno u dobrom i stabilnom stanju.
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