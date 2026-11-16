Legendarni teniser: "Novak Đoković bi uskoro mogao u penziju"
Bivši teniser, Džon Mekinro, pričao je o Novaku Đokoviću i odlasku Srbina u penziju.
Mekinro smatra da će se to uskoro dogoditi.
- Pre svega, Novak Đoković ima 39 godina, što je u tenisu, uključujući i mene, daleko iznad granice do koje većina igrača stigne. Ne želiš da dođeš u situaciju da se zapitaš: Zašto sam prestao kada sam možda mogao da osvojim još nešto? Upravo sa tim se Novak sada suočava - izjavio je Mekinro, pa nastavio:
- Stigao je do finala Australijan opena i verovatno razmišlja: možda mogu da osvojim još jedan. Da li će se povući 2027. godine? Deluje da bi to moglo da se dogodi uskoro. Rekao bih da je to sasvim realna mogućnost, ali sačekajte još malo - poručio je Mekinro, koji je ostavio na kraju ipak taj znak pitanja, jer zna da je u pitanju najbolji teniser svih vremena.
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