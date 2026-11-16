Svet

ZAVIJALE SIRENE, MASOVNI UDAR NA MOSKVU: Ruska PVO u akciji, Rusija najavila opasan odgovor Ukrajincima i NATO

С.А.М.

16. 11. 2026. u 00:01

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SNAGE protivvazdušne odbrane Rusije oborile su 82 bespilotne letelice koje su se kretale ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin.

ЗАВИЈАЛЕ СИРЕНЕ, МАСОВНИ УДАР НА МОСКВУ: Руска ПВО у акцији, Русија најавила опасан одговор Украјинцима и НАТО

Foto: AI generated/ChatGPT

 - Stručnjaci hitnih službi rade na mestu pada olupina - napisao je on na kanalu na platformi „Maks“.

Aerodrom Vnukovo prima i otprema avione uz prethodnu saglasnost nadležnih službi, zbog privremenih ograničenja letova.

Kao odgovor na poteze protivnika, ruska vojska gađa centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koje Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a. U tim napadima ruske snage koriste udarne dronove i visokoprecizno oružje velikog dometa, za koje se tvrdi da može da uništi ciljeve na celoj teritoriji Ukrajine.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

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