SNAGE protivvazdušne odbrane Rusije oborile su 82 bespilotne letelice koje su se kretale ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Stručnjaci hitnih službi rade na mestu pada olupina - napisao je on na kanalu na platformi „Maks“.

Aerodrom Vnukovo prima i otprema avione uz prethodnu saglasnost nadležnih službi, zbog privremenih ograničenja letova.

Kao odgovor na poteze protivnika, ruska vojska gađa centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koje Oružane snage Ukrajine koriste zajedno sa stručnjacima NATO-a. U tim napadima ruske snage koriste udarne dronove i visokoprecizno oružje velikog dometa, za koje se tvrdi da može da uništi ciljeve na celoj teritoriji Ukrajine.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje