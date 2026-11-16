ANDREJ (13) NIJE ZABORAVLJEN: Ispred Višeg suda u Nišu građani pružili podršku roditeljima dečaka ubijenog u Niškoj Banji

SUĐENjE roditeljima dečaka koji je 5. oktobra 2023. godine u porodičnoj kući u Niškoj Banji nožem usmrtio svog školskog druga Andreja Simića (13), nastavljeno je danas pred Višim sudom u Nišu.

Foto: J. Cosin

Na ročištu su veštaci izneli svoja mišljenja, a roditelji ubijenog dečaka, Sanja i Mića Simić, nakon završetka suđenja rekli su da su zadovoljni onim što su čuli. Naredni pretres zakazan je za 4. decembar, kada bi trebalo da budu saslušani i drugi veštaci.

Pre početka suđenja, ispred niške Palate pravde okupila se grupa građana iz Niša i Niške Banje kako bi pružili podršku porodici Simić i poručili da Andrej nije zaboravljen. Okupljeni su istakli da očekuju da se postupak okonča bez daljih odlaganja, ali i da ne žele da utiču na rad suda, već da ukažu na potrebu za efikasnijim vođenjem postupka.

Tamara Radonjić, školska drugarica Miće Simića, rekla je da je došla kako bi pružila podršku njegovoj porodici i da građani smatraju da suđenje predugo traje.

-Želimo da se ovaj postupak što pre okonča i da suđenje konačno dobije epilog. Smatramo da sve predugo traje i da je krajnje vreme da institucije počnu da rade svoj posao. Okupili smo se i organizovali kako bismo pružili podršku porodici. Došlo je nešto manje ljudi, ali nećemo stati na ovome. Sigurno ćemo organizovati i nove aktivnosti - rekla je Radonjić.

Sanja Simić zahvalila se građanima koji su se samoinicijativno organizovali i došli ispred suda, ističući da joj njihova podrška mnogo znači u periodu kroz koji porodica prolazi.

Ne može krivično da odgovara Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine, oko 11 časova, u porodičnoj kući svog školskog druga u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu kuće, nakon što su pozvani na intervenciju. Više javno tužilaštvo u Nišu saopštilo je da je dečaka usmrtio njegov tada trinaestogodišnji školski drug, koji zbog uzrasta nije mogao krivično da odgovara.

-Mnogo me je ganulo kada sam čula da će se ljudi odazvati i da su se sami organizovali kako bi nam pružili podršku. Dugujem im veliku zahvalnost na tome što nam pomažu da prebrodimo bol i pokazuju da Andrej nije zaboravljen, kao i da čitava zajednica stoji uz istinu i pravdu - rekla je ona.

Prema njenim rečima, građani su prepoznali da je reč o slučaju od javnog interesa i da sudski postupak traje predugo. Navela je da se nada da će sud, bez novih odlaganja, doneti odluku i omogućiti da se situacija smiri i u javnosti i u porodici.

I otac ubijenog dečaka, Mića Simić, rekao je da ga je okupljanje građana veoma dirnulo, posebno zato što nije ni znao da se priprema.

-Neke od ovih ljudi poznajem, neke ne, ali iskreno, nisam imao pojma da će se ovo dogoditi. Saznao sam pre nekoliko dana preko društvenih mreža i zaista sam dirnut. Ovo je još jedan pokazatelj kakvo je dete Andrej bio i koliko je bio voljen. Ova podrška nam mnogo znači - rekao je Simić.

Foto: Printskrin društvene mreže Ubijeni Andrej Simić

On je podsetio na dugotrajnost postupka i probleme sa kojima se porodica suočava od ubistva, navodeći da je predmet prvih 11 meseci bio u tužilačkoj istrazi, kao i da predlozi porodice tada nisu prihvatani.

-Nadam se da će nadležni organi ispitati ko je sve opstruirao postupak i zbog čega nije ranije pokrenut - rekao je Simić.

Jedan od okupljenih građana, Ivan Nikolić, poručio je da porodica Simić ne sme da ostane sama i da zajednica nije zaboravila tragediju koja je potresla Nišku Banju, Niš i Srbiju.

-Pre svega, želimo da porodici Simić poručimo da nisu sami i da nismo zaboravili zločin koji ih je zadesio. Ovde smo da im pružimo podršku, ali i da uputimo poruku sudu da očekujemo da se ovaj slučaj okonča kako treba i da postupak bude efikasniji. Ne želimo da utičemo na odluku suda, već samo da se postupak ne odugovlači - rekao je Nikolić.

Suđenje roditeljima dečaka počelo je 9. februara pred Višim sudom u Nišu. Na pripremnom ročištu M. M. i M. M. M. negirali su krivicu, a tokom daljeg postupka iskoristili su zakonsko pravo da se brane ćutanjem.

Oni su optuženi za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i za po jedno krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Za teško delo protiv opšte sigurnosti zaprećena je kazna zatvora od dve do 12 godina, dok je za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica predviđena kazna do tri godine zatvora. Optužnica je postala pravosnažna nakon što je Apelacioni sud odbio žalbu odbrane.