Slavili Holokaust i Hitlera u Splitu, pa pušteni iz pritvora: Sramota Torcide dobila neočekivan epilog

Odluka koja je šokirala region.

Kredit: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Sudski postupak protiv navijača Hajduka koji su optuženi zbog širenja mržnje tokom povorke u Splitu dobio je novi epilog u delu koji se odnosi na pritvor.

Za šestoricu osumnjičenih određeno je njegovo produženje, dok je 14 osoba pušteno da se brani sa slobode, ali uz jasno propisane mere opreza.

Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio portal „Dalmacija danas“, navijačima koji su pušteni iz pritvora zabranjeno je prisustvovanje utakmicama Hajduka, a obavezni su i da se redovno javljaju nadležnoj policijskoj stanici. Jedan od optuženih i dalje nije dostupan pravosudnim organima, dok se još jedan nalazi na izdržavanju druge zatvorske kazne.

Odluka o puštanju dela osumnjičenih ne znači da su oslobođeni odgovornosti, niti da je postupak protiv njih okončan. Krivični proces se nastavlja, a oni će se u daljem toku braniti uz određena ograničenja.

Slučaj se odnosi na događaje od 15. oktobra, kada se velika grupa navijača Torcide okupila u Splitu i u povorci krenula ka stadionu „Poljud“, gde je Hajduk igrao protiv Ajaksa (na kraju i pobedio 2:1). Tokom prolaska gradskim ulicama deo okupljenih izgovarao je nacističke i antisemitske poruke, zbog čega je usledila reakcija pravosudnih organa.

Među porukama koje su se čule u centru Splita bile su „Gazi, gazi Jevreje“, „Aušvic, Aušvic“, „Ustaj, Adolfe“ i „Ajmo, ajmo, ustaše“. Pevane su i stihovi kojima se veličaju nacistički zločini, uz pominjanje logora smrti i ubijanja Jevreja, kao i uvrede na račun Ane Frank, jevrejske devojčice koja je stradala tokom Holokausta.

Prema navodima tužilaštva, optuženi su bili u prvim redovima organizovane povorke i učestvovali u predvođenju skandiranja usmerenog protiv pripadnika jevrejskog naroda. Tužilaštvo je za njih zatražilo bezuslovne zatvorske kazne u trajanju od deset meseci do dve godine.