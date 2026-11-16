MARTA KOS: Budućnost EU mora biti - bez podela protiv Rusije
EVROPSKA komesarka za proširenje Marta Kos, izjavila je danas da su evropske integracije pomogle da se širom kontinenta zaleče rane iz prošlosti i unapredi pomirenje i istakla je da je proširenje mnogo više od širenja Evropske unije i da od njega zavise bezbednost, prosperitet i sposobnost Evrope da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti, saopštila je Evropska komisija.
Ona je na početku obraćanja podsetila da je učesnicima foruma o proširenju EU postavila dva ključna pitanja - da li Evropa može sebi da dozvoli da ne dovrši svoje ujedinjenje i kakvu Evropu želi da ostavi budućim generacijama.
Odgovore na ta pitanja, kako je navela, ponudili su govornici koji su podsetili na "hrabrost" prethodnih generacija evropskih lidera i istorijske odluke koje su omogućile najveće proširenje Unije.
Podsećajući na promene na evropskom kontinentu pre tri decenije, Kos je istakla da su evropski lideri tada prepoznali istorijski trenutak i usmerili Uniju ka velikom proširenju, čime su značajno promenili političku i ekonomsku sliku Evrope, navedeno je u saopštenju.
Ona je na početku obraćanja podsetila da je učesnicima foruma o proširenju EU postavila dva ključna pitanja - da li Evropa može sebi da dozvoli da ne dovrši svoje ujedinjenje i kakvu Evropu želi da ostavi budućim generacijama.
Odgovore na ta pitanja, kako je navela, ponudili su govornici koji su podsetili na "hrabrost" prethodnih generacija evropskih lidera i istorijske odluke koje su omogućile najveće proširenje Unije.
Podsećajući na promene na evropskom kontinentu pre tri decenije, Kos je istakla da su evropski lideri tada prepoznali istorijski trenutak i usmerili Uniju ka velikom proširenju, čime su značajno promenili političku i ekonomsku sliku Evrope, navedeno je u saopštenju.
Posebno je ukazala na značaj uključivanja Ukrajine u Evropsku uniju, prenoseći poruku da bi Evropa bez nje bila znatno manje bezbedna, kao i upozorenje moldavske predsednice Maje Sandu da se na kontinentu ne smeju ostavljati "sive zone" koje bi Rusija mogla da iskoristi protiv evropskih interesa, navedeno je u saopštenju.
Kos je ocenila da evropske integracije ne doprinose samo političkoj stabilnosti već i ekonomskom razvoju, navodeći da su poslovni lideri na forumu ukazali na mogućnosti koje bi veće jedinstveno tržište otvorilo za inovacije u Ukrajini, ali i za privrede zemalja Zapadnog Balkana.
- Zapadni Balkan pruža brojne mogućnosti ukoliko uklonimo granice i ekonomske barijere, kao što smo to učinili u mnogim drugim delovima Evrope - poručila je evropska komesarka.
Ona je naglasila da veća Evropska unija znači i veći globalni uticaj, posebno u današnjem svetu u kojem se države i ekonomije sve snažnije nadmeću.
Pozivajući se na poruku predsednika Evropskog saveta Antonija Košte o značaju veličine za političku moć, Kos je ocenila da će veća Unija imati i veći kapacitet da zastupa svoje interese na međunarodnoj sceni.
Podsetila je i na reči predsednice Evropske komisije o upozorenju češkog disidenta i nekadašnjeg predsednika Vaclava Havela da će drugi oblikovati budućnost evropskog kontinenta ukoliko to sami Evropljani ne učine, navedeno je u saopštenju.
- Ne možemo da promenimo zajedničku prošlost, ali možemo da izaberemo zajedničku budućnost. A ta budućnost mora biti evropska - budućnost bez podela, u kojoj se svi osećaju kao kod kuće - rekla je Kos.
Dodala je da evropske integracije ne podrazumevaju odricanje od različitosti, već izgradnju društva u kojem razlike više nisu razlog da ljudi žive jedni pored drugih, umesto zajedno.
Govoreći o političkim izazovima proširenja u državama članicama, Kos je priznala da ova tema nije jednostavna za raspravu u mnogim zemljama EU, ali je upozorila da je Evropa došla do trenutka u kojem mora da donese odluke o budućem političkom poretku na kontinentu.
- Proširenje je u tom smislu mnogo više od samog proširenja. Te odluke odrediće da li će Evropa moći sama da oblikuje svoju budućnost ili će to za nas činiti drugi - upozorila je ona, pozivajući na novu hrabrost i viziju.
Komesarka je pozvala države članice, Evropski parlament, organizacije civilnog društva i poslovnu zajednicu da pruže podršku politici proširenja, ističući da Evropska komisija i njen tim ulažu veliki napor u unapređenje tog procesa.
Posebnu poruku uputila je mladima, pozivajući prisutne mlađe od 30 godina da zamisle Evropu kakvu žele za tri decenije, navedeno je u saopštenju.
- Želim da, kada se za 30 godina budete osvrtali na ovo vreme, vidite da smo izgradili Uniju u kojoj više Evropljana može da živi u slobodi, u kojoj sva evropska deca mogu da odrastaju bez straha od rata, u miru i prosperitetu, i u kojoj mi Evropljani možemo sami da odlučujemo o svojoj budućnosti - poručila je Kos.
Istakla je da želi da buduće generacije mogu da kažu da je Evropa odgovorila na istorijski izazov i dovršila svoje ujedinjenje.
Na kraju obraćanja pozvala je učesnike foruma da pronađu najmanje pet razloga zbog kojih vole Evropu, naglašavajući da je važno da evropski građani sami govore o vrednostima i dostignućima Unije, umesto da prepuste drugima da oblikuju sliku o njoj, saopštila je Evropska komisija.
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