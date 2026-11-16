Braćo Grci, nemojte nas mnogo! I poraz može da nas odvede u baraž

Srbija gostuje Grčkoj na stadionu Pantesaliko u Volosu, u poslednjem kolu Lige nacija, sa neobičnom računicom.

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Posle pet poraza u isto toliko utakmica, orlovima je za plasman u baraž za opstanak u elitnoj diviziji dovoljno čak i da izgube sa tri gola razlike!

Zahvaljujući boljoj gol-razlici od Turske i Češke, Srbija ima priliku da izbegne direktno ispadanje. Izabranici Veljka Paunovića nisu osvojili nijedan bod, uz četiri postignuta i 11 primljenih golova, ali sada sami odlučuju o svojoj sudbini. Iako su nanizali sedam poraza, orlovi imaju priliku da sačuvaju mesto u eliti kroz baraž.

Grci, međutim, imaju sopstvene ambicije. Ekipa Ivana Jovanovića sa osam bodova juri četvrtfinale, a za prolaz joj je potrebna pobeda nad Srbijom i da Nemačka ne savlada Holandiju. Posle ponižavajućih 0:7 u Amsterdamu, domaćin će želeti da se iskupi pred svojim navijačima.

Ni "orlovi" nemaju razloga za zadovoljstvo. Protiv Nemačke su poraženi sa 3:1, a suspenzije Andrije Živkovića i Vanje Dragojevića dodatno otežavaju Paunovićev posao. Ipak, Srbija je postigla gol na četiri od pet mečeva, dok je tri poraza pretrpela minimalnom razlikom. U septembru je od Grčke izgubila sa 2:1.

Grčka jeste favorit, ali posle holandske goleade ni njena odbrana ne uliva poverenje. Srbiji nije potrebno čudo, već dovoljno discipline da izbegne novu katastrofu. A onda će u baražu imati priliku da popravi utisak iz jeseni za zaborav.

NAŠ TIP: 0-3 (kvota 1,49)