MART KOS SE SASTALA SA PREDSTAVNICIMA STUDENTSKE LISTE U BRISELU: Evropski put Srbije je put reformi
EVROPSKA komesarka za proširenje Marta Kos sastala se danas u Briselu sa predstavnicima Studentske liste, navodeći da su joj oni tom prilikom preneli „da je evropski put Srbije, ujedno i put reformi“.
Sastanak je održan u okviru Evropskog foruma o proširenju u Briselu, na kojem učestvuju i predstavnici Studentske liste. U njihovoj delegaciji nalaze se četiri predstavnika, među kojima je i profesor Aleksandar Baucal.
-Evropski put Srbije, ujedno je i put reformi. To je bila jasna poruka predstavnika Studentske liste, sa kojima sam se danas sastala u Briselu.
Delimo isti cilj demokratsku Srbiju. Spremni smo da zajedno radimo na reformama neophodnim da bi ova težnja postala stvarnost, napisala je Kos na mreži X.
(Tanjug)
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