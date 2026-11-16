Oglasila se Zvezda: Ovo će zanimati navijače

CRVENO-beli uputili obaveštenje pristalicama.

FOTO: FK Crvena zvezda

Klub sa "Marakane" u utorak će pustiti u prodaju karte za utakmicu 16. kola Superlige Srbije protiv Radnika iz Surdulice. Svi navijači ulaznice mogu obezbediti onlajn putem, dok će prodaja na blagajnama biti moguća u petak i subotu.

Svi koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti onlajn putem od utorka, 17. novembra, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" kupovina biti moguća u petak, 20. novembra od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 10 sati pa sve do početka duela.

Ulaznice su dostupne po sledećim cenama:

Sever – 400 dinara

Istok – 500 dinara

Zapad – 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" – 1400 dinara.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Radnik Surdulica igra se u subotu, 21. novembra od 14 časova.

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