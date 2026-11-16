Oglasila se Zvezda: Ovo će zanimati navijače
CRVENO-beli uputili obaveštenje pristalicama.
Klub sa "Marakane" u utorak će pustiti u prodaju karte za utakmicu 16. kola Superlige Srbije protiv Radnika iz Surdulice. Svi navijači ulaznice mogu obezbediti onlajn putem, dok će prodaja na blagajnama biti moguća u petak i subotu.
Svi koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti onlajn putem od utorka, 17. novembra, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" kupovina biti moguća u petak, 20. novembra od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 10 sati pa sve do početka duela.
Ulaznice su dostupne po sledećim cenama:
Sever – 400 dinara
Istok – 500 dinara
Zapad – 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" – 1400 dinara.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Radnik Surdulica igra se u subotu, 21. novembra od 14 časova.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Umro Butulija, srpski rukomet zavijen u crno
16. 11. 2026. u 10:25
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su ovo krili od celog sveta
16. 11. 2026. u 10:05
UŽIVO: GRČKA - SRBIJA: "Orlovi" u problemu
16. 11. 2026. u 20:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika bitka u Volosu: Grčka se bori za četvrtfinale, Srbija za spas u Ligi nacija
Reprezentacije Grčke i Srbije odmeriće snage u ponedeljak na stadionu "Pantesaliko", u poslednjem kolu grupne faze Lige nacija. Domaćoj selekciji pobeda i povoljan rasplet na drugom meču mogu doneti plasman u četvrtfinale, dok će Srbija pokušati da izbori opstanak u A diviziji kroz dodatni baraž.
16. 11. 2026. u 09:24
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)