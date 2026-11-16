UŽIVO: GRČKA - SRBIJA: "Orlovi" jure prvu pobedu i baraž u Ligi nacija

SRBIJA takmičenje u A diviziji Lige nacija završava utakmicom protiv Grčke u Volosu. Ovaj meč možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Grčka - Srbija (početak, 20.45)

Sastavi:

Grčka (4-2-3-1): Mandas - Rota, Mavropanos, Kulierakis, Cimikas - Zafeiris, Andrucos - Karecas, Pavlidis, Colis - Duvikas.

Srbija (4-4-2): Petrović - Eraković, Milenković, Babić, Bukinac - Nedeljković, Maksimović, Lukić, S. Milinković-Savić - Mitrović, Jović.

Uoči meča:

"Orlovi" su slabo odigrali ovo takmičenje, zabeležili su svih pet poraza i pokušaće da poprave utisak u poslednjem susretu.

Ipak, postoji slamka spasa za izabranike Veljka Paunovića da bi mogli da ostanu u društvu najboljih i to kroz baraž koji se igra u martu.

Naime, Srbiji u Volosu odgovara i poraz od tri razlike, da bi se tamo našla i pokušala da se izbori da opet igra sa najvećim reprezentacijama Evrope.

A tamo ćemo kao pripadnici A divizije imati status povlašćene ekipe. Što znači da ćemo se nameriti na jednu od četiri drugoplasirane reprezentacije iz B divizije.

"Heleni" su u Beogradu do pobede došli u poslednjim sekundama utakmice kad je Anastasio Duvikas postigao gol. Grčka je slavila sa 2:1. Pogodak za našu selekciju postigao je Andrija Živković koji zbog crvenog kartona neće moći da nastupi na stadionu "Pantesaliko". Iz istog razlika u timu neće biti ni Vanje Dragojevića.

U grupi 2 Holandija je prva na tabeli sa 11 bodova, slede Grčka i Nemačka sa po osam, dok Srbija nema nijedan.

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