TRI AMERIČKA NOSAČA AVIONA I 53.000 VOJNIKA NA BLISKOM ISTOKU Jerusalim Post: Izrael održao hitne konsultacije
TRI američka nosača aviona trenutno operišu na Bliskom istoku pod komandom CENTKOM-a, što se nije desilo od aprila meseca, dok se SAD i Izrael pripremaju za mogući rat sa Iranom, prenosi Jerusalim Post.
Izvor upoznat sa detaljima rekao je za list da je, nakon dolaska nosača "USS Teodor Ruzvelt", trenutno stacionirano oko 53.000 američkih vojnika u zoni odgovornosti Centralne komande SAD (CENTKOM).
Izraelski Bezbednosni kabinet sastao se u nedelju radi rasprave o Iranu, a prema rečima izvora, "izgleda da su premijer i načelnik Generalštaba IDF-a na istoj talasnoj dužini", uprkos medijskim izveštajima o nesuglasicama.
– Načelnik Generalštaba IDF-a, general-potpukovnik Ejal Zamir, i premijer Benjamin Netanjahu došli su do istih zaključaka o Iranu i nisu protivrečili jedan drugom tokom sastanka. Nije bilo razlika u podacima niti u zaključcima – rekao je jedan izvor za Jerusalem post.
Tokom sastanka održanog u podzemnom komandnom centru Operativne uprave u vojnom sedištu Kirja, visoki zvaničnici izraelskih snaga izjavili su da iranski režim nastavlja da ulaže značajne resurse u obnovu svojih raketnih kapaciteta i kapaciteta za bespilotne letelice.
– Očekuje se da će se režim ove zime suočiti sa ozbiljnom gasnom krizom, zbog čega stanovnici neće moći da greju svoje domove – rekli su zvaničnici ministrima.
(Jerusalem post)
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