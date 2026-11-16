TRI AMERIČKA NOSAČA AVIONA I 53.000 VOJNIKA NA BLISKOM ISTOKU Jerusalim Post: Izrael održao hitne konsultacije

TRI američka nosača aviona trenutno operišu na Bliskom istoku pod komandom CENTKOM-a, što se nije desilo od aprila meseca, dok se SAD i Izrael pripremaju za mogući rat sa Iranom, prenosi Jerusalim Post.

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia/Gemini

Izvor upoznat sa detaljima rekao je za list da je, nakon dolaska nosača "USS Teodor Ruzvelt", trenutno stacionirano oko 53.000 američkih vojnika u zoni odgovornosti Centralne komande SAD (CENTKOM).

Izraelski Bezbednosni kabinet sastao se u nedelju radi rasprave o Iranu, a prema rečima izvora, "izgleda da su premijer i načelnik Generalštaba IDF-a na istoj talasnoj dužini", uprkos medijskim izveštajima o nesuglasicama.

– Načelnik Generalštaba IDF-a, general-potpukovnik Ejal Zamir, i premijer Benjamin Netanjahu došli su do istih zaključaka o Iranu i nisu protivrečili jedan drugom tokom sastanka. Nije bilo razlika u podacima niti u zaključcima – rekao je jedan izvor za Jerusalem post.

Tokom sastanka održanog u podzemnom komandnom centru Operativne uprave u vojnom sedištu Kirja, visoki zvaničnici izraelskih snaga izjavili su da iranski režim nastavlja da ulaže značajne resurse u obnovu svojih raketnih kapaciteta i kapaciteta za bespilotne letelice.

– Očekuje se da će se režim ove zime suočiti sa ozbiljnom gasnom krizom, zbog čega stanovnici neće moći da greju svoje domove – rekli su zvaničnici ministrima.

(Jerusalem post)