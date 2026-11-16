CEO SVET JE ZAPANJEN! Ukrajinka odbila da je pogleda, a onda je Ruskinja uzela mikrofon i uradila nešto što niko nije očekivao!!

Veliko finale Završnog mastersa u Indijan Velsu donelo je neverovatan teniski spektakl, ali i scenu o kojoj danas bruji cela planeta.

Foto: Instagram printskrin/elisvitolina

Mlada ruska senzacija Mira Andrejeva (19) rutinski je savladala iskusnu Ukrajinku Elinu Svitolinu (32) i tako osvojila prvi veliki trofej u karijeri, ali je sam meč ostao u senci dešavanja nakon poslednjeg poena.

Odmah po završetku finala, Andrejeva je potrčala u zagrljaj svom timu i majci na tribinama, dok je uobičajeno rukovanje na mreži ponovo izostalo. Svitolina, koja od početka rata u Ukrajini 2022. godine odbija svaki kontakt sa ruskim i beloruskim teniserkama, ostala je dosledna svom stavu i ni ovog puta nije želela da pozdravi rivalku. Koliko je istrajna u tome, pokazala je i pre početka turnira kada je odbila da učestvuje na zajedničkom fotografisanju, pa su organizatori morali da traže alternativna rešenja.

Ipak, pravi šok za publiku usledio je na ceremoniji dodele pehara. Iako je Svitolina ignorisala njen uspeh, 19-godišnja Ruskinja je održala lekciju iz fer-pleja. Ona je svoje pobedničko obraćanje započela upravo zahvalnošću ukrajinskoj teniserki na sjajnom meču, uz javne pohvale za njen trud i igre u poslednjih nekoliko meseci.

Foto: AP Photo/Gregory Bull

Zatečena ovim gestom pred očima celog sveta, Svitolina je samo kratko klimnula glavom. Kada je potom uzela mikrofon, Ukrajinka nijednom rečju nije čestitala niti pomenula novu šampionku, već se isključivo zahvalila svom timu i istakla sopstveni povratak na teren nakon porođaja.

Nakon džentlmenskog obraćanja rivalki, Andrejeva je nasmejala publiku porukom da će joj ova pobeda konačno biti motivacija da položi vozački ispit, dodavši u šali da je spremna da bude „princeza koju će njen tim voziti”.

Ovim velikim trijumfom u Kaliforniji, mlada Ruskinja je ponovila uspeh čuvene Marije Šarapove iz 2004. godine, kao poslednje teniserke iz Rusije koja je osvojila ovaj prestižni pehar. Sa osvojenim bodovima Andrejeva je obezbedila drugo mesto na WTA listi, sa nešto više od 300 poena zaostatka za vodećom Jelenom Ribakinom, čime je otvorila vrata napadu na sam svetski vrh već početkom naredne sezone.

