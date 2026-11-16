SKANDAL PRED POČETAK SKUPŠTINE: Milivojević hoće da zabrani SNS, Vučević odmah reagovao (VIDEO)
PREDSEDNIK Sprske napredne stranke (SNS), Miloš Vučević, ocenio je danas da izjava predsednika Demokratske stranke, Srđana Milivojevića, da će SNS morati da bude zabranjena, najbolje pokazuje da neki ne mogu da podnesu da postoji opozicija.
- Izjava Srđana Milivojevića predsednika Demokratske stranke da će SNS morati biti zabranjena, na najbolji način prikazuje prave namere. Oni ne mogu da podnesu da postoji politička konkurencija, da postoji opozicija - naveo je Vučević na svom Instagram nalogu.
Vučević je upitao da li je demokratski ukidati opoziciju i dodao da većina građana to ne bi podržala.
- Zar je to demokratija ukidati opoziciju? Pa najbolje da nova vlast odredi ko sme da bude opozicija ili najbolje da ukinu opoziciju, da nema opozicije, da samo oni smeju da govore, da samo oni smeju da budu u Skupštini. Verujem da većina građana Srbije nikada ne bi podržala ove stvari koje se dešavaju - naveo je Vučević.
Istakao je da s nestrpljenjem čeka sutrašnju konstitutivnu sednicu Narodne skupštine.
- Verujem u snagu naše poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i verujem da će biti otvorena polemika u sali Skupštine, bar dok nas ne zabrane. Živela sloboda i živela naša otadžbina, živela Srbija - naveo je Vučević.
Kako prenose mediji, Milivojević je na konferenciji za medije u holu Doma Narodne Skupštine rekao da Demokratska stranka zahteva zabranu Srpske napredne stranke, koju je optužio za, kako tvrdi, "udruženi zločinački projekat prema Republici Srbiji i njenim građanima".
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