PUTIN ODAO VELIKO PRIZNANJE SAVEZNICIMA: Večno smo zahvalni vojnicima Severne Koreje koji su pomogli u oslobađanju Kurska
RUSIJA je večno zahvalna herojima iz Severne Koreje, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa Čo Jong Vonom, članom Prezidijuma Politbiroa Centralnog komiteta Radničke partije Koreje i sekretarom Centralnog komiteta te partije.
Predsednik Rusije preneo je najlepše želje Kim Džong Unu, a učešće vojnika DNRK u oslobađanju teritorija Kurske oblasti nazvao je novim poglavljem u istoriji borbenog savezništva dve zemlje.
Vladimir Putin je najavio da će do kraja godine u Kursku biti postavljena skulptura posvećena podvizima ruskih i severnokorejskih vojnika.
"Učešće vojnih jedinica Korejske narodne armije u oslobađanju teritorije Kurske oblasti ispisalo je novu stranicu u istoriji savezništva naših zemalja. Nikada nećemo zaboraviti herojstvo korejskih boraca koji su se rame uz rame borili sa ruskim vojnicima", poručio je Vladimir Putin.
Na sastanku su prisustvovali i prvi zamenik predsednika Saveta Federacije i sekretar Generalnog saveta "Jedinstvene Rusije" Vladimir Jakušev, ministar prirodnih resursa i ekologije i kopredsedavajući međuvladine komisije Rusije i Severne Koreje Aleksandar Kozlov i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
Delegacija Severne Koreje, koju predvodi Čo Jong Von, doputovala je u Rusiju 14. novembra u zvaničnu posetu, da bi učestvovala u radu pokreta "Forum pristalica borbe protiv savremenih praksi neokolonijalizma".
Čo Jong Von je prethodno prisustvovao otvaranju generalne skupštine pokreta "Za slobodu naroda!" i sastao se sa predsednikom Državne dume Vjačeslavom Volodinom i zamenikom predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrijem Medvedevom.
(rt.rs)
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