RUSIJA je večno zahvalna herojima iz Severne Koreje, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa Čo Jong Vonom, članom Prezidijuma Politbiroa Centralnog komiteta Radničke partije Koreje i sekretarom Centralnog komiteta te partije.

Foto: Sergey Bulkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Predsednik Rusije preneo je najlepše želje Kim Džong Unu, a učešće vojnika DNRK u oslobađanju teritorija Kurske oblasti nazvao je novim poglavljem u istoriji borbenog savezništva dve zemlje.

Vladimir Putin je najavio da će do kraja godine u Kursku biti postavljena skulptura posvećena podvizima ruskih i severnokorejskih vojnika.

"Učešće vojnih jedinica Korejske narodne armije u oslobađanju teritorije Kurske oblasti ispisalo je novu stranicu u istoriji savezništva naših zemalja. Nikada nećemo zaboraviti herojstvo korejskih boraca koji su se rame uz rame borili sa ruskim vojnicima", poručio je Vladimir Putin.

Na sastanku su prisustvovali i prvi zamenik predsednika Saveta Federacije i sekretar Generalnog saveta "Jedinstvene Rusije" Vladimir Jakušev, ministar prirodnih resursa i ekologije i kopredsedavajući međuvladine komisije Rusije i Severne Koreje Aleksandar Kozlov i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Delegacija Severne Koreje, koju predvodi Čo Jong Von, doputovala je u Rusiju 14. novembra u zvaničnu posetu, da bi učestvovala u radu pokreta "Forum pristalica borbe protiv savremenih praksi neokolonijalizma".

Čo Jong Von je prethodno prisustvovao otvaranju generalne skupštine pokreta "Za slobodu naroda!" i sastao se sa predsednikom Državne dume Vjačeslavom Volodinom i zamenikom predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrijem Medvedevom.

(rt.rs)

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