UPOZORENJE GRAĐANIMA ZA VEČERAS I SUTRA: Zelenski se obratio naciji u paničnom tonu - Kakav to Rusi napad spremaju?
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski upozorio je večeras građane da tokom noći i sutrašnjeg dana obrate posebnu pažnju na upozorenja o raketnoj opasnosti, navodeći da postoje informacije da se ruske snage pripremaju za novi napad na Ukrajinu.
- I obavezno večeras, tokom noći i tokom sutrašnjeg dana, molim vas, obratite pažnju na signale raketne opasnosti. Postoje informacije da su se Rusi pripremili za udar. Čuvajte sebe - poručio je Zelenski u večernjem obraćanju, na kraju 1.727. dana rata u Ukrajini, prenosi agencija Ukrinform.
Ukrajinski predsednik istakao je da je neophodno ozbiljno shvatiti upozorenja nadležnih službi i da građani treba da postupaju u skladu sa bezbednosnim preporukama, posebno u periodu povećanog rizika od ruskih vazdušnih i raketnih napada. On je istovremeno poručio da će Rusija snositi posledice svojih napada na Ukrajinu.
- I u Rusiji moraju da znaju da će na svako njihovo zlo uslediti naš pravedan odgovor - rekao je Zelenski. Govoreći o vojnim aktivnostima Ukrajine, Zelenski je naveo da je tokom razgovora sa ministrom odbrane Jevgenijem Hmarom razmatrao ukrajinske udare velikog dometa na ciljeve na teritoriji Rusije.
- Plan naših sankcija velikog dometa mora biti sproveden u potpunosti - naglasio je ukrajinski predsednik. Jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga su 15. novembra i tokom noći na 16. novembar izvele napade na rafineriju nafte Iljski, dve naftne baze u Rostovskoj oblasti i komandna mesta ruskih snaga. Među metama su bili objekti povezani sa snabdevanjem i upravljanjem ruskim vojnim jedinicama, navodi ukrajinska agencija.
(Tanjug)
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