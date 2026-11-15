VUČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: U revolucionarnom zanosu više ne znaju ni šta je normalno, a kamoli šta je istina

LIDER opozije Aleksandar Vučić obratio se narodu na Instagramu.

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- Da vas, ljudi, nešto nasmejem. U svom propagandnom ludilu pobednika, revolucionarnom zanosu, niste u stanju uvek da sagledate ni čak šta je normalno, a kamoli šta ima veze sa istinom. Ja se sećam tamo 2000. kada je revolucija pobedila, pa pitaju Marka Đurišića, setićete se ga, bio je posle predsednik Izvršnog odbora Demokratske stranke, neku glupost, on, naravno, gluposti odgovori, a u naslovu u „Novostima“, tek oslobođenim, „Čovek koji je lepši čak i od Borisa Tadića“. Tako i danas. Pozovu čoveka koji teško sklapa rečenice, ne zna baš šta bi rekao o politici, a posebno što ne sme, bez odluke plenuma, izvesni gospodin Čupić, mister Džens. Nikola Pašić „himself“. Nikola Pašić se u grobu prevrće kada sluša gluposti koje nam oni izgovaraju. Ali tako vam je to kada ne stiže dovoljno krvi u mozak onima koji su pobedili i ne znaju šta će od besa prema svojim političkim protivnicima i idolopoklonstva prema onima koji nisu ništa i ništa nisu, niti će učiniti. Nego da ja svim drugim normalnim i pristojnim ljudima u Srbiji kažem – proći će i ovo i uvek prođe, i svi ovi najgori koji su isplivali na površinu, ovaj društveni talog, vratiće se tamo gde mu je i mesto. Samo je važno da pokažemo snagu, samo je važno da pokažemo jedinstvo i da se svakoga dana borimo protiv njihovih laži. I posle Skupštine stranke krećemo u objedinjavanje snaga. Krećemo u svako mesto i krećemo da se borimo protiv ovog zla. Živela Srbija – rekao je Vučić.