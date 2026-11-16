"NIŠTA ME NE MOŽE ZAUSTAVITI" Željko Mitrović nastavio karavan humanosti: Samohranoj majci sedmoro dece uručio pola miliona (FOTO)

VLASNIK kompanije Pink Media Group, Željko Mitrović posetio je u Kragujevcu samohranu majku sedmoro dece Vanju Dučić i uručio joj pola miliona dinara i poklone, kako bi joj pružio materijalnu podršku i osećaj sigurnosti nakon dugogodišnjeg porodičnog nasilja i teške finansijske situacije.

Foto: Printskrin Jutjub/Pink TV

Humanitarni karavan Željka Mitrovića ponovo je u Kragujevcu gde je vlasnik Pink Media Gropup posetio Vanju Dučić i njeno sedmoro dece.

Iza njenog osmeha dugo su skrivane tuga i strepnja za budućnost, ali i nemerljiva majčinska borba, borba za život i decu. Vanja Dučić je godinama trpela nasilje od partnera s kojim ima sedmoro dece, živi u iznajmljenom stanu, od socijalne pomoći i roditeljskog dodatka, nezaposlena je i sama, a sada joj je Mitrović ulio nadu u bolje sutra i veru u humanost. U njen skromni dom ušetao je Željko Mitrović i osim materijalne pomoći doneo joj je nešto mnogo važnije – osećaj sigurnosti.

Željko Mitrović je ovoj hrabroj majci uručio buket cveća, te se pozdravio s njenim mališanima, koji su ga dočekali sa radošću.

Foto: Printskrin Jutjub/Pink TV

Tokom razgovora sa Željkom, Vanja mu je otkrila da je nakon 11 godina vanbračne zajednice otac dece otišao.

- Neke stvari uspeju, neke ne... Ali znaš šta? Sa sedmoro dece, samohrana majka - to je za svako divljenje! Čujem da on ima još dece? - upitao je Željko, na šta je Vanja dodala da ima dvoje.

Mitrović je potom Vanji uručio pola miliona dinara, na šta je jedan od dečaka reagovao sa ovacijama, što je sve nasmejalo.

Foto: Printskrin Jutjub/Pink TV

Vlasnik i direktor Pink Media Group je zatim dečici pomogao oko otvaranja poklona i upozorio ih da nije jednostavno otvoriti ih i šta da urade da se ne povrede.

- Da li se javi nekad, da bar nešto pomogne?“ upitao je Željko misleći na oca dece. Vanja je odgovorila odrično i objasnila da nemaju nikakav kontakt jer mu je izrečena zabrana prilaska zbog porodičnog nasilja, dodavši da je zbog toga tri puta morala da potraži utočište u sigurnoj kući.

- Nisam znao da postoji toliko porodica sa samohranim majkama i očevima sa petoro i više dece. I onda pokušavamo nekako sve da postignemo, da kod svih dođemo bar po jednom, ili jednom godišnje ili jednom u dve godine. Da im pomognemo. Ali, kao da raste broj ovakvih porodica, zbog povećanog broja razvoda. Znaš kako ja uvek govorim - sve u ovoj zemlji može da stane, ali solidarnost i briga prema nemoćnima ne sme. A ti kao samohrana majka sedmoro dece spadaš u kategoriju najhrabrijih žena! - pohvalio je Željko Vanju.

Foto: Printskrin Jutjub/Pink TV

Mitrović je zajedno sa decom otvarao poklone, a kada su seli da odigraju partiju Monopola, poručio im je da je upravo kroz tu igru naučio sve o biznisu.

- Čim ti padne kockica na Azurnu obalu, to kupuješ - posavetovao je Željko dečicu i objasnio da ima još posla u Kragujevcu.

- Sad više ne stignemo ni sve da snimimo. Neke snimimo, neke ne snimimo, nije ni važno... Sve gledam da li će još neko da od ovih većih privrednika da se priključi pomoći. Neki su počeli da se javljaju, malo ih je sad ovaj ambijent u zemlji zaustavio... Mene ništa ne može da zaustavi. Naprotiv. Sad ću da ubacim u još veću brzinu. Nije izvesno da li će socijalni fondovi da rastu velikom brzinom, ali - tu je Žeks - rekao je Željko Vanji, koja mu se zahvalila na pomoći.

Foto: Printskrin Jutjub/Pink TV

Ova poseta je još jednom je pokazala da humanost nema cenu, kao i da najmanji gest pažnje nekome može značiti mnogo - novi početak i nadu u bolje sutra. Za Vanju i njeno sedmoro dece Željkova pomoć nije samo finansijska, već i poruka da nisu sami i da postoje ljudi koji su spremni da pruže ruku onda kad je najpotrebnije. Jer, kako je i sam Mitrović istakao, sve može da stane, ali solidarnost i briga o onima kojima je pomoć najpotrebnija nikada ne smeju.