Fudbal

Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije

Ф.М.

16. 11. 2026. u 21:06

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Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.

Туга! Преминуо легендарни фудбалер и репрезентативац Македоније

FOTO: Depositphotos/deposit123

Rođen 1980. godine, Vladimir Sekulovski je ostavio značajan trag na makedonskoj fudbalskoj sceni. Tokom godina provedenih na terenu, osvojio je šampionske titule i trofeje u Kupu Makedonije. Posebno je upamćen po periodu provedenom u Teteksu iz Tetova, gde je svojim igrama obeležio jednu od najuspešnijih era kluba. Pored toga, Sekulovski je bio poznat po svojoj posvećenosti i profesionalizmu, što ga je izdvojilo među saigračima i navijačima. Njegov doprinos makedonskom fudbalu bio je prepoznat i van granica klubova za koje je igrao.

Smrt Vladimira Sekulovskog predstavlja još jedan težak udarac za makedonski fudbal i grad Tetovo. Samo dva dana ranije, sportska javnost bila je potresena vešću o smrti Agrona Memedija, što dodatno pojačava osećaj gubitka u fudbalskoj zajednici. Na taj način, makedonski fudbal ostaje bez još jednog nekadašnjeg reprezentativca koji je svojim igrama i ponašanjem obeležio tamošnju scenu. Iako je fudbalska karijera Sekulovskog bila ispunjena brojnim uspesima, njegova prerana smrt podseća na prolaznost sportskih karijera i važnost sećanja na one koji su ostavili neizbrisiv trag. Pored toga, ova vest je izazvala brojne reakcije u sportskoj javnosti, a mnogi bivši saigrači i navijači ističu koliko je Sekulovski bio cenjen i poštovan.

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