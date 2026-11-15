Ručak dana

OVO JELO ĆE OBOŽAVATI I NAJVEĆI IZBIRLJIVCI: Recept za zapečenu boraniju sa piletinom

Новости онлине

15. 11. 2026. u 10:42

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ODLIČAN ručak iz rerne koji će da oduševi celu porodicu.

ОВО ЈЕЛО ЋЕ ОБОЖАВАТИ И НАЈВЕЋИ ИЗБИРЉИВЦИ: Рецепт за запечену боранију са пилетином

Foto: Shutterstock

Sastojci:

  •  4 pileća bataka
  •  100 g crnog luka
  • 500 g boranije
  •  200 ml mleka
  •  1 paradajz
  •  2 kašike ulja
  •  2 jajeta
  •  peršun
  •  biber
  • so

Priprema:

 Skinite kožicu s pilećih bataka i povadite kosti. Na zagrejanom ulju propržite batake. Kad porumene, dodajte sitno iseckan crni luk i boraniju, pa dinstajte desetak minuta. Dodajte paradajz isečen na kockice. Začinite po ukusu i nastavite s dinstanjem.

 Kad boranija bude skoro gotova, sipajte je u nauljenu vatrostalnu posudu, prelijte jajima razmućenim u mleku i zapecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta. Pospite peršunom i poslužite.

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