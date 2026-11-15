OVO JELO ĆE OBOŽAVATI I NAJVEĆI IZBIRLJIVCI: Recept za zapečenu boraniju sa piletinom
ODLIČAN ručak iz rerne koji će da oduševi celu porodicu.
Sastojci:
- 4 pileća bataka
- 100 g crnog luka
- 500 g boranije
- 200 ml mleka
- 1 paradajz
- 2 kašike ulja
- 2 jajeta
- peršun
- biber
- so
Priprema:
Skinite kožicu s pilećih bataka i povadite kosti. Na zagrejanom ulju propržite batake. Kad porumene, dodajte sitno iseckan crni luk i boraniju, pa dinstajte desetak minuta. Dodajte paradajz isečen na kockice. Začinite po ukusu i nastavite s dinstanjem.
Kad boranija bude skoro gotova, sipajte je u nauljenu vatrostalnu posudu, prelijte jajima razmućenim u mleku i zapecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta. Pospite peršunom i poslužite.
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