OVO JELO ĆE OBOŽAVATI I NAJVEĆI IZBIRLJIVCI: Recept za zapečenu boraniju sa piletinom

ODLIČAN ručak iz rerne koji će da oduševi celu porodicu.

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Sastojci:

4 pileća bataka

100 g crnog luka

500 g boranije

200 ml mleka

1 paradajz

2 kašike ulja

2 jajeta

peršun

biber

so

Priprema:

Skinite kožicu s pilećih bataka i povadite kosti. Na zagrejanom ulju propržite batake. Kad porumene, dodajte sitno iseckan crni luk i boraniju, pa dinstajte desetak minuta. Dodajte paradajz isečen na kockice. Začinite po ukusu i nastavite s dinstanjem.

Kad boranija bude skoro gotova, sipajte je u nauljenu vatrostalnu posudu, prelijte jajima razmućenim u mleku i zapecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta. Pospite peršunom i poslužite.