SAMOPOUZDANjE nije uvek lako održati u društvenim situacijama, naročito kada upoznajemo nove ljude. Istraživanje koje je 2021. godine sprovela agencija YouGov pokazalo je da je 37 odsto Amerikanaca izjavilo da se ne oseća naročito samouvereno kada se nađe u novom društvu.

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Ipak, postoji jedan jednostavan gest koji može učiniti da delujete sigurnije u sebe. Tokom jedne epizode podkasta stručnjaka za komunikaciju Džefersona Fišera, njegova gošća bila je dr Šade Zahrai, stručnjakinja za samopouzdanje i koautorka knjige Big Trust: Rewire Self-Doubt, Find Your Confidence, and Fuel Success. Ona je tom prilikom otkrila jedan detalj u govoru tela koji može da ukaže na to koliko je osoba sigurna u sebe.

Prema njenim rečima, ključni pokazatelj nalazi se u gornjem delu tela, a naročito u prostoru između brade i grudi.

Šta govor tela otkriva o samopouzdanju?

Dr Zahrai objašnjava da upravo razmak između brade i grudi može mnogo da govori o našem unutrašnjem stanju.

- Kada se pogrbimo, povlačimo u sebe ili osećamo nesigurno, ramena nam se spuštaju, ali i glava ide nadole - objasnila je ona, demonstrirajući pokret spuštanja glave.

Zato savetuje da obratimo pažnju na položaj brade i pokušamo da produžimo razmak između nje i grudnog koša. To ne znači da treba da zabacimo glavu i gledamo u plafon, već da vrat držimo prirodno uspravnim, bez povijanja glave unapred. Prema njenom mišljenju, čak i ova mala promena može doprineti tome da se osećamo snažnije i sigurnije.

Osim što utiče na naš unutrašnji osećaj, ovakav položaj tela može promeniti i način na koji nas drugi doživljavaju. Uspravnije držanje ostavlja utisak otvorenosti i sigurnosti, što može olakšati komunikaciju i uspostavljanje poverenja.

- Kada se predstavljate kao osoba kakva želite da budete, ljudi počinju da reaguju na taj način - objašnjava dr Zahrai.

Ona dodaje da ovaj proces može da ima efekat snežne grudve. Kada drugi pozitivnije reaguju na naše držanje i nastup, počinjemo i sami da verujemo da zaslužujemo svoje mesto u društvu, da je naš glas važan i da imamo šta da kažemo. Zbog toga se ponašamo još sigurnije, što ponovo utiče na reakcije ljudi oko nas.

Šta je fleksija vrata i kakve veze ima sa samopouzdanjem?

Ovaj pokret poznat je kao fleksija vrata, odnosno savijanje vrata i spuštanje glave unapred.

Savet dr Zahrai zasniva se na istraživanju objavljenom 2025. godine u naučnom časopisu Psychophysiology. Istraživači su ispitivali povezanost položaja glave sa osećajem lične moći i raspoloženjem. Rezultati su ukazali na vezu između fleksije vrata i negativnijeg doživljaja sopstvene moći, odnosno slabijeg osećaja samopouzdanja, kao i lošijeg raspoloženja.

Govoreći o ovom istraživanju u drugom podkastu, dr Zahrai objasnila je da spuštanje glave može doprineti tome da se osećamo nesigurnije i da više sumnjamo u sebe.

- Sve što treba da uradimo jeste da produžimo ovaj razmak između brade i grudi i počećemo da se osećamo snažnije - objasnila je, pokazujući rukama na prostor između ova dva dela tela.

Kako još možemo da izgradimo samopouzdanje?

Govor tela može biti jedan od načina da se osećamo sigurnije, ali svakako nije jedini. Američko udruženje psihologa (APA) izdvaja još nekoliko strategija koje mogu doprineti jačanju samopouzdanja.

Vežbajte pozitivne afirmacije

Istraživanja ukazuju na to da samopotvrđivanje može pozitivno uticati na lično i društveno blagostanje. Ova praksa podrazumeva da povremeno zastanemo i podsetimo sebe na sopstvene vrednosti, identitet, kvalitete i osobine na koje smo ponosni. Umesto da se neprestano fokusiramo na ono što nam nedostaje, važno je da prepoznamo ono što već imamo.

Naučite da slavite sopstvene uspehe

Samopouzdanje se gradi i kroz sposobnost da prepoznamo sopstvena dostignuća, čak i kada deluju sasvim malo. To može biti pohvala koju smo dobili na poslu, uspešno završen zadatak ili situacija u kojoj smo prihvatili kompliment bez umanjivanja sopstvenih zasluga. Važno je da ne prelazimo odmah na sledeći cilj, već da sebi dozvolimo da budemo zadovoljni onim što smo postigli.

Radite na otpornosti

Psihološka otpornost važan je deo zdravog odnosa prema sebi. Prema APA, ona se razvija kroz četiri ključna aspekta: povezivanje sa drugima, brigu o sopstvenom blagostanju, zdrave obrasce razmišljanja i osećaj smisla. To podrazumeva negovanje odnosa, empatiju, brigu o fizičkom zdravlju, postavljanje ciljeva i spremnost da iz prošlih iskustava učimo umesto da ih doživljavamo isključivo kao neuspehe.

Mala promena koja može da napravi razliku

Naravno, niko ne može da postane samouveren preko noći samo tako što će podići bradu. Ipak, istraživanja o fleksiji vrata podsećaju nas na to da samopouzdanje nije isključivo unutrašnji osećaj koji se potom odražava na naše ponašanje. Ponekad proces funkcioniše i u suprotnom smeru: način na koji držimo telo može uticati na to kako se osećamo, ali i na način na koji drugi reaguju na nas.

Upravo je u tome suština saveta dr Zahrai. Nije reč o velikoj promeni načina razmišljanja, niti o pokušaju da postanemo neko drugi. Dovoljno je da obratimo pažnju na jedan mali, fizički detalj koji možemo da promenimo u gotovo svakom trenutku. Kada sledeći put uđete u prostoriju punu nepoznatih ljudi, razgovarate sa nekim ko vam uliva nelagodu ili se nađete u situaciji u kojoj sumnjate u sebe, obratite pažnju na položaj glave i vrata. Možda upravo ta mala promena bude prvi korak ka sigurnijem nastupu.

(Ona.rs)