Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su ovo krili od celog sveta
Vest o razvodu naše proslavljene teniserke Ane Ivanović i bivšeg nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera obeležila je prethodnu godinu.
Prema pisanju nemačkih medija, njihov brak se okončao na proleće, u aprilu, a par je zajednički život prekinuo još dva meseca ranije.
Upravo tokom izveštavanja o njihovom razlazu, u javnost je dospeo jedan porodični detalj koji su supružnici više od godinu dana strogo čuvali daleko od očiju javnosti.
Iako se o njihovom privatnom životu i deci uvek znalo veoma malo, javnosti je od ranije bilo poznato da se njihovi stariji sinovi zovu Luka i Leon. Međutim, ime trećeg sina, koji je na svet došao u maju 2023. godine, sve do sada ostalo je misterija.
Kako su otkrili nemački listovi, Ana i Bastijan su najmlađem nasledniku dali ime Teo. Ovo kratko muško ime, koje je nastalo od imena Teodor ili Doroteo, vodi poreklo iz grčkog jezika i nosi prelepu simboliku – u prevodu znači „Božji dar“.
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