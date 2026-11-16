NOVI VOJNI DOGOVOR KIJEVA I VARŠAVE: Ukrajinske haubice „Bogdana“ počinju da se proizvode u Poljskoj

SAMOHODNE haubice 2S22 „Bogdana“ kalibra 155 milimetara i njihove vučene verzije za ukrajinsku vojsku proizvodiće se i u Poljskoj, piše „Rosijska gazeta“.

Foto: printskrin YouTube/UNITED24

Za taj posao osnovana je zajednička kompanija „PK MIL SA“, u kojoj će poljska strana imati 51 odsto akcija, a ukrajinska 49 odsto.

O proizvodnji ovih haubica u istočnoj Evropi govorilo se i ranije. Prema navodima lista, odluka da se u proizvodnju uključe novi pogoni u Poljskoj doneta je nakon što je Ukrajina izgubila više proizvodnih pogona na svojoj teritoriji.

Kompanija, pored proizvodnje za ukrajinsku vojsku, razmatra i isporuke poljskim oružanim snagama i prodaju drugim državama.

Ranije je objavljeno da je, pored standardne verzije na šasiji češke „Tatre“, planirana i verzija sa kraćom cevi, pod nazivom „Marta“, na šasiji nemačkog kamiona „Mercedes-Benc Zetros“. Prema tim navodima, Nemačka je trebalo da finansira proizvodnju 200 primeraka, ali „Rosijska gazeta“ navodi da taj plan, po svemu sudeći, još nije realizovan.

(sputnikportal.rs)

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