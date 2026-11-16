Mira Andrejeva se pridružila teniskim legendama!
RUSKINjA pokazala da je već sad jedna od najboljih teniserki na svetu.
Godina iz snova za Miru Andrejevu je završena. Ona je ove sezone najpre osvojila Rolan Garos, a onda je za kraj podigla trofej na završnom mastersu u Indijan Velsu i to je uvelo u društvo velikana "belog sporta".
Naime, ona je tek treća teniserka u istoriji ovog takmičenja koja je osvojila završni turnir pri svom prvom učešću, a da pritom nije izgubila nijedan set – pridruživši se tako Kris Evert (1972) i Sereni Vilijams (2001).
Sve ovo može da bude podstrek 19-godišnjakinji iz Krasnojarska da još više radi i počne u kontinuitetu da osvaja velike trofeje.
Mira Andrejeva je godinu završila na drugom mestu VTA liste sa 7.806 poena. Ispred nje je Elena Ribakina sa 8.099.
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