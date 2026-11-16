RUSKINjA pokazala da je već sad jedna od najboljih teniserki na svetu.

FOTO: Tanjug/AP/Gregory Bull

Godina iz snova za Miru Andrejevu je završena. Ona je ove sezone najpre osvojila Rolan Garos, a onda je za kraj podigla trofej na završnom mastersu u Indijan Velsu i to je uvelo u društvo velikana "belog sporta".

Naime, ona je tek treća teniserka u istoriji ovog takmičenja koja je osvojila završni turnir pri svom prvom učešću, a da pritom nije izgubila nijedan set – pridruživši se tako Kris Evert (1972) i Sereni Vilijams (2001).

0 - Mirra Andreeva is the third player in the event’s history to win the WTA Finals in her maiden appearance without conceding a set en route after Chris Evert in 1972 and Serena Williams in 2001. Undisputed. #FAGEWTAFinals #TheUltimateStage | @WTA https://t.co/RiQFMBkah2 — OptaAce (@OptaAce) November 15, 2026

Sve ovo može da bude podstrek 19-godišnjakinji iz Krasnojarska da još više radi i počne u kontinuitetu da osvaja velike trofeje.

Mira Andrejeva je godinu završila na drugom mestu VTA liste sa 7.806 poena. Ispred nje je Elena Ribakina sa 8.099.

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