Politika

Smederevac: Izrečeno više mera, prethodno rasprava o upravnim odborima javnih servisa

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 11. 2026. u 19:37

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PREDSEDNIK Saveta REM-a Stevica Smederevac izjavio je, posle višečasnovne sednice tog tela, da je danas održana prva javna rasprava o Nacrtu pravilnika o postupku imenovanja članova upravnih odbora javnih medijskih servisa i dodao da je bilo dosta zainteresovanih.

Смедеревац: Изречено више мера, претходно расправа о управним одборима јавних сервиса

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

-Rasprava je bila konstruktivna, posvećena, a postoji mogućnost u narednih 20 dana da sve primedbe budu iznete i pismenim putem i dostavljene regulatoru, rekao je Smedervac novinarima.

On je istakao da je osnovni cilj da se čitav proces odvije u što kraćem vremenu donošenja samog pravilnika, i da se u najkraćem mogućem vremenu pristupi izboru članova upravnih odbora javnih medijskih servisa.

Prema njegovim rečima, na današnjoj sednici Saveta REM-a, pokrenut je ispitni postupak protiv pružalaca medijskih usluga RTS i Happy TV, dok je u dva slučaja Savet doneo odluku da se ne pokrene ispitni postupak protiv RTS-a, a za jedan da se pokrene.

Zatim je izrečeno i pet mera za tri pružaoca medijskih usluga - za Kurir TV zbog emisija "Popodnevne vesti" i "Puls Srbija", odnosno prekršaja koji su tamo ustanovljeni, izrečena je mera upozorenja.

Televiziji B92 zbog emisije "Vesti" izrečena je mera zabrane emitovanja oglašavanja u trajanju od dva dana, za TV K1 je konstatovano da nema mesta pokretanju postupka, a televiziji Informer za "Info jutro" zabranu prikazivanja formata u trajanju od 15 dana, za "Srpski dnevnik" u trajanju od deset dana i za "Specijalni kolegijum" zabrana oglašavanja u trajanju od sedam dana.

-To je ono što je danas na Savetu odlučeno. Do sada je ukupno 16 mera izrečeno od početka, od kada se ovaj Savet konstituisao.

Radi se dalje na prijavama, tek je nekih 80 do 90 urađeno, a imamo ih trenutno preko 200, rekao je on.

(Tanjug)

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