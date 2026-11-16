Tenis

Furiozan start Španca: Karlos Alkaraz razbio Tijafoa na Završnom mastersu (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

16. 11. 2026. u 15:44

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KARLOS Alkaraz nastavio je da niže pobede. Španac je u prvom meču grupe "Ivan Lendl" savladao Frensisa Tijafoa sa 6:2, 6:2.

Фуриозан старт Шпанца: Карлос Алкараз разбио Тијафоа на Завршном мастерсу (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Trenutno trećem igraču sveta je ovo bio 11. vezani trimujmf i jasna poruka da je spreman da prvi put u karijeri osvoji Završni masters.

Što se meča tiče, teniser iz Mursije ga je sjajno počeo. Odmah je napravio dva brejka i vrlo brzo poveo sa 4:0. Bez problema je sačuvao prednost i osvojio prvi set.

Koliko je bio moćan i dominantan u ovom delu meča, pokazuje i to da je izgubio samo jedan poen na svoj servis.

Nešto jači otpor pružio je Amerikanac u drugom setu, ali to nije bilo dovoljno za čudo. Opet je Španac dva puta oduzeo servis 8. na ATP listi i slavio posle 69 minuta.

U drugom meču ove grupe sastaće se Danil Medvedev (Rusija) - Flavio Koboli (Italija). Pomenuti duel počinje u 20.30.

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