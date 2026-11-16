GLAVNI UREDNIK RTS-A POZVAN NA RAZGOVOR U POLICIJU: Ovo je razlog za ispitivanje, poziv uručen na radnom mestu
VRŠILAC dužnosti glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković pozvan je da sutra u 7.30 dođe u svojstvu građanina na informativni razgovor u policiju.
Uskoković je pozvan u prostorije MUP-a Srbije u Ulici Despota Stefana 107. a po zahtevu Vivšeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Poziv su mu uručili pripadnici Uprave kriminalističke policije na radnom mestu.
On se odnosi na predistražni postupak u vezi sa emitovanjem intervjua u Drugom dnevniku RTS-a 30. oktobra sa vojnim analitičarem i novinarom Aleksandrom Radićem koji je napustio zemlju i za kojim je raspisana poternica.
Radić je, zbog optužnice za rušenje ustavnog poretka u izjavama o upotrebi zvučnog topa i straha za svoju bezbednost, pre četiri meseca napustio Srbiju.
(RTS)
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