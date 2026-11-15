TRADICIONALNI RUSKI DORUČAK: Potrebno vam je sao četiri sastojka
Toliko je ukusna da svako ko ju je probao, drugačiju više ne jede.
Sastojci:
- 6 jaja
- 300 ml mleka
- kašičica soli
- malo ulja ili putera
Priprema:
U vanglu sipajte 6 jaja, 300 ml mleka i kašičicu soli, pa dobro sjedinite žicom za mućenje. Kad ste dobili jednoličnu smesu, izlijte je u dublji sud, prethodno podmazan puterom ili uljem. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 30 minuta, a tokom pečenja ne otvarajte vrata rerne.
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