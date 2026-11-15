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TRADICIONALNI RUSKI DORUČAK: Potrebno vam je sao četiri sastojka

Новости онлине

15. 11. 2026. u 10:43

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Toliko je ukusna da svako ko ju je probao, drugačiju više ne jede.

ТРАДИЦИОНАЛНИ РУСКИ ДОРУЧАК: Potrebno vam je sao četiri sastojka

Foto: Shutterstock

Sastojci:

  • 6 jaja
  • 300 ml mleka
  • kašičica soli
  • malo ulja ili putera

Priprema:

U vanglu sipajte 6 jaja, 300 ml mleka i kašičicu soli, pa dobro sjedinite žicom za mućenje. Kad ste dobili jednoličnu smesu, izlijte je u dublji sud, prethodno podmazan puterom ili uljem. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 30 minuta, a tokom pečenja ne otvarajte vrata rerne.

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