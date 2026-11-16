Politika

"NISMO U '46. GODINI, PUSTITE DA SE ČUJE DRUGA STRANA!" Ivana Parlić odgovorila "Studentskoj listi" (FOTO)

В.Н.

16. 11. 2026. u 18:42

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IVANA Parlić, bivša potpredsednica Narodne stranke koja je bila opozicija SNS-u, oglasila se na društvenoj mreži Iks i svojom objavom uzdrmala predstavnike "Studentske liste".

НИСМО У 46. ГОДИНИ, ПУСТИТЕ ДА СЕ ЧУЈЕ ДРУГА СТРАНА! Ивана Парлић одговорила Студентској листи (ФОТО)

Foto: Printskrin

Parlić je podsetila na to kako je izgledala zastupljenost opozicije u parlamentu tokom 13. saziva Skupštine Srbije, kada je i sama bila narodna poslanica. Kako je navela, opozicija je tada imala tri potpredsednika Skupštine i pet predsednika skupštinskih odbora.

- U toku 13. saziva Skupštine Srbije, kada sam ja bila poslanik, opozicija je imala 3 Potpredsednika Skupštine i 5 predsednika skupštinskih odbora. Ako je tako bilo u "diktaturi", zašto je to sad problem u "slobodi"? Hoću da kažem: Pustite da se čuje druga strana. Nismo u '46-oj - napisala je Ivana Parlić na Iksu.

Foto: Printskrin

(Infomer)

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