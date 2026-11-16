UHAPŠEN PATRIK DRID: Zbog pritisaka stupiće u štrajk glađu

PROFESOR dr Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, priveden je jutros zbog idavanja sala za fizičko koje koristi DIF.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsećanja radi, njegovo hapšenje usledilo je baš na dan kada se odlučuje o poverenju njemu kao dekanu.

Drid će stupiti u štrjk glađu.

Podsetimo, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, izjavio je ranije da neće podneti ostavku pod pritiskom i istakao da se o rukovodstvu fakulteta mora odlučivati u skladu sa propisanim procedurama, a ne ultimatumima.

Drid je tada za Novosadsku TV rekao da se zahtev za njegovu ostavku predstavlja kao poziv na moralnu odgovornost i zajedništvo, dok se prećutkuju ultimatum, najava dovođenja „cirkusa” i unapred saopštena namera ko će preuzeti funkciju dekana.

- Prema mom neposrednom svedočenju, prof. dr Marko Stojanović, koji je na Studentskoj listi bio pod rednim brojem 232, u ponedeljak je, u pratnji prof. dr Damjana Jakšića, bez kucanja ušao u Dekanat. Zatražio je ostavke celokupnog rukovodstva i saopštio da ga je Studentska lista odredila za vršioca dužnosti dekana - naveo je Drid krajem oktobra.

Podsetimo, Drid je napadnut ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu dogodio se incident 2025. godine. On pokušao je da uđe na fakultet, dok su okupljeni ispred fakulteta fizički nasrnuli na njega.

- 50 do 100 ljudi me je napalo, srećom, imam samo jednu ozbiljniju pobredu i više lakih. Moja porodica je zabrinuta, ali Srbija mora da pobedi. Osećam se poniženo, jer studenti koji žele da uče, njim aje onemogućeno da uče jer neka treća sila. Nastavljamo nastavu onlajn, jer očigledno ne možemo da uđemo na fakultet, sve su blokirali, nastavljamo sa onlajn nastavom, ako bude trebalo biće i ispiti onlajn - kazao je Drid nakon napada.

Oglasilo se VJT u Novom Sadu

Na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Novom Sadu, lišeni su slobode dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu Patrik Drid i bivši dekan tog fakulteta N.M.

VJT u Novom Sadu saopštilo je da su oni lišeni slobode zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359. Krivičnog zakonika.

Kako je navedeno u saopštenju, u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su P.D, kao sadašnji, a N.M, kao bivši dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, iskoristili svoja službena ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti pribavili Fakultetu protivpravnu imovinsku korist od 19.522.500,00 dinara i time pričinili štetu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.

- Ovo su učinili tako što su iznajmljivali prostor koji pripada Pokrajini, a novac nisu uplatili u budžet Pokrajine, već su ga potrošili na isplate novca zaposlenima po različitim osnovima, dok su ugovore vodili kao 'organizacija sportskih aktivnosti' kako bi se prikrilo da je reč o zakupima - dodaje se u saopštenju.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Novom Sadu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.