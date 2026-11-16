Svet

APOKALIPSA UŽIVO: Ukrajinski milionski grad u potpunosti bez struje nakon ruskog udara

С.А.М.

16. 11. 2026. u 20:44

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GRAD Dnjepar u potpunosti je ostao bez električne energije nakon napada na energetske objekte u regionu, saopštila je kompanija DTEK, prenosi Ukrinform.

АПОКАЛИПСА УЖИВО: Украјински милионски град у потпуности без струје након руског удара

Foto: Tanjuf AP Photo/Danylo Antoniuk

Kako je navedeno u objavi kompanije na Telegramu, bez struje su ostali i pojedini stanovnici Dnjepropetrovske, Samarske i Kamjanske oblasti, prenosi Ukrinform.

- Energetičari su već započeli radove na obnovi snabdevanja električnom energijom. Prioritet je trenutno uspostavljanje snabdevanja vodovodnih i toplotnih sistema, kao i objekata od društvenog značaja - navedeno je u saopštenju.

Nadležni su upozorili da bi eventualni novi ruski napadi mogli da uspore radove. Ipak, ekipe za popravke već su na terenu i čine sve što je u njihovoj moći kako bi snabdevanje električnom energijom bilo obnovljeno u najkraćem mogućem roku.

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