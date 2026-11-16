Muke za Hansija Flika: Barselona bez jednog od najboljih protiv Viljareala?!

Kadrovske muke za Barselonu.

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Fudbaler Barselone Pau Kubarsi mogao bi da propusti duel 13. kola španske La Lige protiv Viljareala zbog povrede kuka, saopštio je danas katalonski klub.

Kubarsi se povredio tokom meča šestog kola Lige nacija između Španije i Engleske (2:3), koji je odigran u nedelju u Madridu. Španski fudbaler je zbog povrede zamenjen na poluvremenu duela sa Engleskom.

Barselona je navela da je Frenki de Jong zadobio istegnuće mišića, ali je dodala da će holandski fudbaler da bude spreman za duel sa Viljarealom.

Utakmica između Barselone i Viljareala biće odigrana 22. novembra od 14 časova na stadionu "Nou Kamp".



