"GOSPOĐO KOS, JESTE LI VI EVROPSKA KOMESARKA ILI POLITIČKI PROMOTER?" Sandra Božić: Evropski standardi ne mogu biti obaveza samo za Srbiju
SANDRA Božić, bivša narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije, na društvenoj mreži "Iks" se obratila Marti Kos, evropskoj komesarki.
- Gospođo Kos, jeste li vi evropska komesarka ili politički promoter? Na zvaničnom nalogu evropske komesarke objavljen je susret sa predstavnicima Studentske liste, uz pesmu „Tri poljupca“. Ne znam šta je poraznije — izbor muzičke podloge ili odsustvo svesti o tome da zvanični nalog evropskog funkcionera nije privatni profil za političko navijanje. Zamislite da srpski državni funkcioner objavi susret sa opozicijom neke evropske zemlje uz sličan kontekst. Kakve bismo lekcije o diplomatiji, nepristrasnosti i evropskim vrednostima tada slušali? Nije sporno s kim razgovarate. Sporno je kako predstavljate taj susret i kakvu poruku šaljete. Od nekoga ko Srbiji drži lekcije o institucionalnoj odgovornosti najmanje što očekujemo jeste da i sam pokaže institucionalnu ozbiljnost. Jer evropski standardi ne mogu biti obaveza samo za Srbiju, a stvar ličnog ukusa za one koji joj te standarde propisuju - napisala je Božić u objavi.
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