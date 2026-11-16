"GOSPOĐO KOS, JESTE LI VI EVROPSKA KOMESARKA ILI POLITIČKI PROMOTER?" Sandra Božić: Evropski standardi ne mogu biti obaveza samo za Srbiju

Gospođo Kos @MartaKosEU , jeste li vi evropska komesarka ili politički promoter? Na zvaničnom nalogu evropske komesarke objavljen je susret sa predstavnicima Studentske liste, uz pesmu „Tri poljupca“. Ne znam šta je poraznije — izbor muzičke podloge ili odsustvo svesti o tome da zvanični nalog evropskog funkcionera nije privatni profil za političko navijanje. Zamislite da srpski državni funkcioner objavi susret sa opozicijom neke evropske zemlje uz sličan kontekst. Kakve bismo lekcije o diplomatiji, nepristrasnosti i evropskim vrednostima tada slušali? Nije sporno s kim razgovarate. Sporno je kako predstavljate taj susret i kakvu poruku šaljete. Od nekoga ko Srbiji drži lekcije o institucionalnoj odgovornosti najmanje što očekujemo jeste da i sam pokaže institucionalnu ozbiljnost. Jer evropski standardi ne mogu biti obaveza samo za Srbiju, a stvar ličnog ukusa za one koji joj te standarde propisuju. Ms. Kos, are you a European Commissioner or a political promoter? A meeting with representatives of the Student List was featured on the European Commissioner’s official account, accompanied by the song “Three Kisses” (Tri poljupca). I honestly don’t know which is more disgraceful — the choice of soundtrack or the apparent failure to understand that an EU official’s account is not a personal platform for political cheerleading. Imagine a Serbian government official posting about a meeting with the opposition in a European country, accompanied by a similar musical context. What lectures on diplomacy, impartiality, and European values would we be subjected to then? The issue is not whom you meet. The issue is how you present that meeting and what message you send. The very least we should expect from someone who lectures Serbia on institutional accountability is that they demonstrate some institutional seriousness themselves. Because European standards cannot be an obligation imposed only on Serbia while remaining a matter of personal preference for those who claim the authority to prescribe them. — Sandra Bozic (@BozicSandra) November 16, 2026