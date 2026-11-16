KINESKE RAKETE BRŽE OD 4 MAHA NA JUŽNOM KRILU NATO-a: Alžir demonstrirao moćni sistem YJ-12
ALŽIR je demonstrirao lansiranje kineske nadzvučne protivbrodske rakete YJ-12, konkretno njene izvozne varijante CM-302, pružajući time redak vizuelni dokaz o posedovanju ovog naprednog sistema za obalsku odbranu u okviru svojih oružanih snaga.
Snimak koji je objavilo Ministarstvo nacionalne odbrane Alžira prikazuje dejstvo mobilnog lansera tokom vežbe „Mediteranski soko 2026” (Mediterranean Falcon 2026), pri čemu raketa pogađa pomorski cilj nedaleko od zapadne obale zemlje. Raketa ima deklarisani domet od približno 290 kilometara i nosi bojevu glavu težu od 250 kilograma. Njena sposobnost da leti brzinom od 4 Maha na veoma maloj visini, neposredno iznad površine mora, ima za cilj da smanji vreme koje protivnički ratni brodovi imaju za otkrivanje, praćenje i presretanje dolazećeg projektila. Prema dostupnim podacima, raketa koristi raketni buster za lansiranje i nabojno-mlazni motor za održavanje brzine leta, dok se za navigaciju oslanja na inercijalni sistem (potpomognut kineskom satelitskom mrežom „Bejdu” – BeiDou) i aktivnu radarsku glavu za samonavođenje u završnoj fazi napada.
Za Alžir, raketa YJ-12 predstavlja značajno sredstvo kojim se mogu ugroziti neprijateljski površinski ratni brodovi, bez potrebe da se sopstveni brodovi ili letelice približavaju protivničkim snagama. Mobilni obalski lanseri mogu biti raspoređeni duž mediteranske obale, stvarajući neizvesnost u pogledu lokacije baterija protivbrodskih raketa i otežavajući planiranje pomorskih operacija. U kombinaciji sa obalskim radarima za nadzor, patrolnim avionima i drugim obaveštajnim sredstvima, ovi sistemi mogu činiti deo šire mreže za otkrivanje i napad na plovila koja se nalaze u njihovom dometu. Ovo je od neprocenjivog značaja za strategiju uskraćivanja pristupa moru (engl. *sea denial*), koja je usmerena na asimetrično suprotstavljanje znatno brojnijim snagama NATO-a u slučaju napada na zemlju.
Alžirsko ratno vazduhoplovstvo nabavilo je niz kineskih raketnih sistema; tako je u septembru 2026. godine u zemlji prvi put primećen sistem PVO kratkog dometa HQ-17, koji dopunjuje sistem HQ-9B (većeg dometa), za koji se navodi da je nabavljen ranije tokom iste decenije. Usled obimnih ulaganja u zemaljske sisteme PVO, Alžir je proširio nabavku ruskih sredstava, ali se istovremeno sve više oslanja i na kinesku opremu, koja u mnogim slučajevima predstavlja napredniju alternativu. Takođe je potvrđeno da je Alžir nabavio mobilni integrisani sistem za elektronsko izviđanje i elektronska dejstva, oznake CHL-906. Očekuje se da će alžirska vojska pred kraj decenije nabaviti svoj prvi kineski tenk, model VT-4, koji poseduje napredne sisteme aktivne zaštite. Istovremeno, postoje brojne spekulacije da bi, pored nabavke ruskih lovaca pete generacije Su-57, Alžir mogao da nabavi i naprednije kineske lovce J-35.
(militarywatchmagazine.com)
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