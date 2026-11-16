KINESKE RAKETE BRŽE OD 4 MAHA NA JUŽNOM KRILU NATO-a: Alžir demonstrirao moćni sistem YJ-12

ALŽIR je demonstrirao lansiranje kineske nadzvučne protivbrodske rakete YJ-12, konkretno njene izvozne varijante CM-302, pružajući time redak vizuelni dokaz o posedovanju ovog naprednog sistema za obalsku odbranu u okviru svojih oružanih snaga.

Foto: Armyrecognition/ Kineske društvene mreže/printskrin www.81.cn

Snimak koji je objavilo Ministarstvo nacionalne odbrane Alžira prikazuje dejstvo mobilnog lansera tokom vežbe „Mediteranski soko 2026” (Mediterranean Falcon 2026), pri čemu raketa pogađa pomorski cilj nedaleko od zapadne obale zemlje. Raketa ima deklarisani domet od približno 290 kilometara i nosi bojevu glavu težu od 250 kilograma. Njena sposobnost da leti brzinom od 4 Maha na veoma maloj visini, neposredno iznad površine mora, ima za cilj da smanji vreme koje protivnički ratni brodovi imaju za otkrivanje, praćenje i presretanje dolazećeg projektila. Prema dostupnim podacima, raketa koristi raketni buster za lansiranje i nabojno-mlazni motor za održavanje brzine leta, dok se za navigaciju oslanja na inercijalni sistem (potpomognut kineskom satelitskom mrežom „Bejdu” – BeiDou) i aktivnu radarsku glavu za samonavođenje u završnoj fazi napada.



Za Alžir, raketa YJ-12 predstavlja značajno sredstvo kojim se mogu ugroziti neprijateljski površinski ratni brodovi, bez potrebe da se sopstveni brodovi ili letelice približavaju protivničkim snagama. Mobilni obalski lanseri mogu biti raspoređeni duž mediteranske obale, stvarajući neizvesnost u pogledu lokacije baterija protivbrodskih raketa i otežavajući planiranje pomorskih operacija. U kombinaciji sa obalskim radarima za nadzor, patrolnim avionima i drugim obaveštajnim sredstvima, ovi sistemi mogu činiti deo šire mreže za otkrivanje i napad na plovila koja se nalaze u njihovom dometu. Ovo je od neprocenjivog značaja za strategiju uskraćivanja pristupa moru (engl. *sea denial*), koja je usmerena na asimetrično suprotstavljanje znatno brojnijim snagama NATO-a u slučaju napada na zemlju.

(militarywatchmagazine.com)

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