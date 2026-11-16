"Nadam se da ćeš umreti u mukama"! Jezive pretnje za teniserku!
Oglasila se i njena koleginica.
Britanska teniserka Džodi Baridž bila je na meti užasnih pretnji i uvreda, po povratku na WTA turnire posle više od godinu dana pauze.
Poraz u Vašnavi Adkar na turniru u Čenaju, pojedini korisnici društvenih mreža optužili su je za nameštanje meča, a na njen račun su stigle brojne uvredljive poruke i pretnje smrću.
Teniserka je odlučila da javno pokaže šta joj je stizalo od pretnji, uz komentar:
- Lep doček po povratku na tur. Sad se sećam zašto sam otišla. - oglasila se Baridž.
Među porukama našla se i jeziva pretnja: „Nadam se da ćeš umreti u mukama.“
Na jezivu situaciju je reagovala i nemačka teniserka Eva Lis, koja je na društvenim mrežama tagovala WTA i upitala kada će konačno nešto biti preduzeto.
Baridž je istakla da su ovakvi napadi postali gotovo svakodnevica, bez obzira na rezultate koje postiže na turnirima.
- To se dešava posle svakog meča, bilo da pobedite ili izgubite. Teniserima je posebno teško jer se u ovom sportu možete kladiti na toliko različitih stvari - istakla je Džodi Baridž.
Britanka je mišljenja da bi društvene mreže trebalo da uvedu obaveznu proveru identiteta korisnika, da bi ljudi odgovarali i bili kažnjavani za ovakve postupke.
Iz WTA su pružili podršku teniserki i prijavili pretnje putem sistema za praćenje nasilja na internetu. Prema podacima jedne kompanije, klađenje je bilo povezano sa 59 odsto ozbiljnih uvreda upućenih teniserima i teniserkama tokom prošle godine.
Preporučujemo
Srbin kandidat za selektora SAD! Bivši fudbaler Zvezde menja Poketina?
16. 11. 2026. u 17:20
Velika promena u sastavu Partizana - Za ovog igrača nema više mesta u Evroligi
16. 11. 2026. u 17:06
MUK U PRIŠTINI! Poznati profesor izazvao haos, niko nije očekivao ovakve reči o Srbiji
16. 11. 2026. u 09:00 >> 09:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika bitka u Volosu: Grčka se bori za četvrtfinale, Srbija za spas u Ligi nacija
Reprezentacije Grčke i Srbije odmeriće snage u ponedeljak na stadionu "Pantesaliko", u poslednjem kolu grupne faze Lige nacija. Domaćoj selekciji pobeda i povoljan rasplet na drugom meču mogu doneti plasman u četvrtfinale, dok će Srbija pokušati da izbori opstanak u A diviziji kroz dodatni baraž.
16. 11. 2026. u 09:24
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)