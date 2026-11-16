"Nadam se da ćeš umreti u mukama"! Jezive pretnje za teniserku!

Oglasila se i njena koleginica.

Photo: Nerijus Liobe / Panthermedia / Profimedia

Britanska teniserka Džodi Baridž bila je na meti užasnih pretnji i uvreda, po povratku na WTA turnire posle više od godinu dana pauze.

Poraz u Vašnavi Adkar na turniru u Čenaju, pojedini korisnici društvenih mreža optužili su je za nameštanje meča, a na njen račun su stigle brojne uvredljive poruke i pretnje smrću.

Teniserka je odlučila da javno pokaže šta joj je stizalo od pretnji, uz komentar:

- Lep doček po povratku na tur. Sad se sećam zašto sam otišla. - oglasila se Baridž.

Među porukama našla se i jeziva pretnja: „Nadam se da ćeš umreti u mukama.“

Na jezivu situaciju je reagovala i nemačka teniserka Eva Lis, koja je na društvenim mrežama tagovala WTA i upitala kada će konačno nešto biti preduzeto.

British tennis star Jodie Burrage received a death threat and was accused of match-fixing in grim messages after making her return earlier this month. https://t.co/chDWcEMIoa https://t.co/r13hy7NaSU — Express Sport (@DExpress_Sport) November 16, 2026

Baridž je istakla da su ovakvi napadi postali gotovo svakodnevica, bez obzira na rezultate koje postiže na turnirima.

- To se dešava posle svakog meča, bilo da pobedite ili izgubite. Teniserima je posebno teško jer se u ovom sportu možete kladiti na toliko različitih stvari - istakla je Džodi Baridž.

Britanka je mišljenja da bi društvene mreže trebalo da uvedu obaveznu proveru identiteta korisnika, da bi ljudi odgovarali i bili kažnjavani za ovakve postupke.

Iz WTA su pružili podršku teniserki i prijavili pretnje putem sistema za praćenje nasilja na internetu. Prema podacima jedne kompanije, klađenje je bilo povezano sa 59 odsto ozbiljnih uvreda upućenih teniserima i teniserkama tokom prošle godine.

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