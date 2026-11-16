MUK U PRIŠTINI! Poznati profesor izazvao haos, niko nije očekivao ovakve reči o Srbiji
Fudbalska utakmica Lige nacija između takozvanog Kosova i Izraela na stadionu "Fadilj Vokri" u Prištini ostala je u senci skandala na tribinama i žestokih političkih polemika koje su usledile.
Domaći navijači su tokom intoniranja himne Izraela glasno zviždali, a negativne reakcije nastavile su se pri svakom kontaktu izraelskih fudbalera sa loptom.
Ovakav potez publike izazvao je oštru osudu profesora filozofije i političkog analitičara iz Prištine, Blerima Latifija, koji je postupak navijača ocenio kao kontraproduktivan, ističući da Izrael priznaje nezavisnost takozvanog Kosova, dok Palestina to ne čini.
– Zvižde himni jednog naroda koji priznaje tvoju nezavisnu državu, u trenutku kada joj je još uvek egzistencijalno potrebno da bude priznata i prihvaćena. I zbog čega? Zbog naroda koji te ne samo da ne priznaje, već te smatra integralnim delom srpske države – poručio je Latifi, dodajući da je takvo ponašanje na stadionu rezultat propagande koja ljude tera da "glavom udaraju u zid".
Njegova izjava izazvala je podeljene reakcije i burnu raspravu u javnosti u Prištini. Dok deo komentatora podržava Latifijev stav, navijačke grupe su oštro odbacile njegove kritike, poručujući da je stav celog stadiona važniji od mišljenja jednog profesora.
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