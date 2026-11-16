Hapšenja i istraga

PRISTALICA STUDENTSKE LISTE ISPRED REM-A NAPAO LJUDE NOŽEM Ispovest žrtve: Krenuo je direktno u stomak da me ubode

В. Н.

16. 11. 2026. u 15:17 >> 16:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DRAMATIČNE scene odigrale su se ispred zgrade REM-a u trenucima dok se čekalo zasedanje i odluka u vezi sa Informer televizijom.

ПРИСТАЛИЦА СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ ИСПРЕД РЕМ-А НАПАО ЉУДЕ НОЖЕМ Исповест жртве: Кренуо је директно у стомак да ме убоде

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prema svedočenju očevidaca sa lica mesta, došlo je do ozbiljnog verbalnog sukoba oko političkih stavova, nakon čega je usledio fizički nasrtaj.

Napadač je potegao nož i nasrnuo na okupljene građane koji su došli da pruže podršku Informer TV-u.

Brzom i efikasnom reakcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su se odmah našli na licu mesta, osumnjičeni napadač je savladan i uhapšen, čime je sprečena veća tragedija.

Žrtva napada je, kako piše Informer, Goran Tošić, a nakon što je napadnut primljen je na hitnu opservaciju u novi Urgentni centar. Tošić je dugogodišnji srčani bolesnik, njemu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, te je hitno primljen u Urgentni centar.

Podsetimo, on je danas nakon napada govorio za Informer TV, te otkrio jezive detalje:

- U jednom momentu, ne znam koliko je vremena prošlo, desetak minuta, odjednom vidim zaleće se i drži nešto u ruci. I kad mi je prišao, bukvalno na pola metra, shvatio sam da drži nož, mačetu drži, i krenuo je direktno u stomak da me ubode. Podigao je ruku, da li u stomak ili u srce, ne znam, u šoku sam još uvek. Izbegao sam to. Krenuo je da me juri, dohvatio sam se stolice da se odbranim... Međutim, sapleo sam se, i kako sam bio na zemlji, krenuo je nožem direktno u leđa - potreseno prepričava Tošić za Informer TV.

(Informer)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Radio Sudnjeg dana utihnuo baš na petak 13! Dan ranije čula se misteriozna poruka

"Radio Sudnjeg dana" utihnuo baš na petak 13! Dan ranije čula se misteriozna poruka