PRISTALICA STUDENTSKE LISTE ISPRED REM-A NAPAO LJUDE NOŽEM Ispovest žrtve: Krenuo je direktno u stomak da me ubode

DRAMATIČNE scene odigrale su se ispred zgrade REM-a u trenucima dok se čekalo zasedanje i odluka u vezi sa Informer televizijom.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prema svedočenju očevidaca sa lica mesta, došlo je do ozbiljnog verbalnog sukoba oko političkih stavova, nakon čega je usledio fizički nasrtaj.

Napadač je potegao nož i nasrnuo na okupljene građane koji su došli da pruže podršku Informer TV-u.

Brzom i efikasnom reakcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su se odmah našli na licu mesta, osumnjičeni napadač je savladan i uhapšen, čime je sprečena veća tragedija.

Žrtva napada je, kako piše Informer, Goran Tošić, a nakon što je napadnut primljen je na hitnu opservaciju u novi Urgentni centar. Tošić je dugogodišnji srčani bolesnik, njemu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, te je hitno primljen u Urgentni centar.

Podsetimo, on je danas nakon napada govorio za Informer TV, te otkrio jezive detalje:

- U jednom momentu, ne znam koliko je vremena prošlo, desetak minuta, odjednom vidim zaleće se i drži nešto u ruci. I kad mi je prišao, bukvalno na pola metra, shvatio sam da drži nož, mačetu drži, i krenuo je direktno u stomak da me ubode. Podigao je ruku, da li u stomak ili u srce, ne znam, u šoku sam još uvek. Izbegao sam to. Krenuo je da me juri, dohvatio sam se stolice da se odbranim... Međutim, sapleo sam se, i kako sam bio na zemlji, krenuo je nožem direktno u leđa - potreseno prepričava Tošić za Informer TV.

(Informer)

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