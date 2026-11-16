Oglasio se MUP nakon hapšenja maloletnika ispred REM-a
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, koji su bili angažovani danas na obezbeđivanju neprijavljenog javnog okupljanja ispred prostorija REM-a, na Trgu Nikole Pašića, uhapsili su šesnaestogodišnjaka neposredno nakon što je nožem napao građane.
Osumnjičeni je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Odeljenja za maloletnike, saslušan i protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku ovom tužilaštvu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.
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