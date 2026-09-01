"UPOZORAVAMO SVE, RUSKO NEBO VIŠE NIJE SIGURNO" Zelenski najavio brutalan napad na Rusiju i aerodrome
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski najavio je brutalne napade na Rusiju, ograđujući se kako je upravo upozorio sve vlasnike aviokompanija da "nebo puno dronova, nije mesto za civilno vazduhoplovstvo".
- Iz Rusije su stigle prve rakete i prvi dronovi, koji su prešli granicu naše zemlje iz ruskog vazdušnog prostora. Ova eskalacija ne može i neće ostati ograničena na teritoriju Ukrajine.
Danas želimo da upozorimo sve avio-kompanije koje koriste ruski vazdušni prostor, sve osiguravajuće kompanije i sve koji i dalje koriste glavne ruske aerodrome: ruski vazdušni prostor postaje potpuno nebezbedan.
Ukrajina ne preti civilnom vazduhoplovstvu kao takvom — nijednom civilnom avionu. Jednostavno će na ruskom nebu biti dronova u obimu koji će morati da se uzme u obzir.
Iako ruske vlasti o tome ne obaveštavaju ljude na odgovarajući način, ruski vazdušni prostor će se faktički zatvarati — rat koji je započela Rusija zatvara njeno nebo.
Mi u Ukrajini ne želimo da nevini ljudi stradaju. Zato upozoravamo naše partnere: bezbedni dani na ruskom nebu su završeni.
Važno je da ovu poruku čuju ambasadori zemalja koje su predstavljene ovde u Ukrajini, kao i ambasadori koji rade u Moskvi. Svaki od njih tačno zna šta ruski rat znači za našu zemlju i naše ljude i mora da prenese ovu informaciju svojim prestonicama.
Važno je da ovo čuju i avio-kompanije koje trenutno lete ka aerodromima, pre svega u Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim ključnim destinacijama u Rusiji.
Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine i druge naše institucije dostaviće međunarodnim organizacijama sveobuhvatne informacije o opasnostima u ruskom vazdušnom prostoru.
Nebo prepuno dronova nije mesto za civilno vazduhoplovstvo - napisao je Zelenski na mreži Iks.
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