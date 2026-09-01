"UPOZORAVAMO SVE, RUSKO NEBO VIŠE NIJE SIGURNO" Zelenski najavio brutalan napad na Rusiju i aerodrome

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski najavio je brutalne napade na Rusiju, ograđujući se kako je upravo upozorio sve vlasnike aviokompanija da "nebo puno dronova, nije mesto za civilno vazduhoplovstvo".

FOTO: AP Photo/Francisco Seco

- Iz Rusije su stigle prve rakete i prvi dronovi, koji su prešli granicu naše zemlje iz ruskog vazdušnog prostora. Ova eskalacija ne može i neće ostati ograničena na teritoriju Ukrajine.

Danas želimo da upozorimo sve avio-kompanije koje koriste ruski vazdušni prostor, sve osiguravajuće kompanije i sve koji i dalje koriste glavne ruske aerodrome: ruski vazdušni prostor postaje potpuno nebezbedan.

It was from Russia that the first missiles and the first drones came, and they crossed our country’s border from Russian airspace. This escalation cannot and will not remain confined to Ukrainian territory.



Today, we want to warn every airline that uses Russian airspace, every… — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

Ukrajina ne preti civilnom vazduhoplovstvu kao takvom — nijednom civilnom avionu. Jednostavno će na ruskom nebu biti dronova u obimu koji će morati da se uzme u obzir.

Iako ruske vlasti o tome ne obaveštavaju ljude na odgovarajući način, ruski vazdušni prostor će se faktički zatvarati — rat koji je započela Rusija zatvara njeno nebo.

Mi u Ukrajini ne želimo da nevini ljudi stradaju. Zato upozoravamo naše partnere: bezbedni dani na ruskom nebu su završeni.

Važno je da ovu poruku čuju ambasadori zemalja koje su predstavljene ovde u Ukrajini, kao i ambasadori koji rade u Moskvi. Svaki od njih tačno zna šta ruski rat znači za našu zemlju i naše ljude i mora da prenese ovu informaciju svojim prestonicama.

Važno je da ovo čuju i avio-kompanije koje trenutno lete ka aerodromima, pre svega u Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim ključnim destinacijama u Rusiji.

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine i druge naše institucije dostaviće međunarodnim organizacijama sveobuhvatne informacije o opasnostima u ruskom vazdušnom prostoru.

Nebo prepuno dronova nije mesto za civilno vazduhoplovstvo - napisao je Zelenski na mreži Iks.

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