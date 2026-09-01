NAPOKON PREDAH OD VRELINE: Pljuskovi stižu u ovaj deo Srbije
U TOKU noći veći deo Vojvodine pogodili su jaki pljuskovi sa grmljavinom. Najobilnije padavine zabeležene su na severu i zapadu Bačke i u Banatu.
Lokalno je palo i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.
Nad mnogim ovim predelima bilo je i jakih gromova.
Sistem se premeštao od zapada ka istoku prema Rumuniji.
Nakon jučerašneg vrelog dana i 37 stepeni koliko je mereno u Vojvodini, u toku noći došlo je prijatnog osveženja, uz pojačan severozapadni vetar, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
U ostalim predelima Srbije bilo je uglavnom suvo, uz tropsku noć, a pljuskova sa grmljavino bilo je još u Podrinju i ponegde u Pomoravlju, Podunavlju i na istoku Srbije.
U toku jutra pljuskovi se očekuju na severu Bačke i Banata, uz tedenciju slabljenja i premeštanja padavina dalje ka Rumuniji.
Trenutne temperature kreću se od 16 do 22°C, u Kragujevcu je 23°C.
Pred nama je znatno prijatiniji dan u odnosu na jučerašnji. Maksimalna temperatura biće u većini predela oko 30 stepeni, uz umeren do jak severozapadni vetar.
(Telegraf.rs)
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