Fudbal

Partizan prodao Milana Roganovića u Genk!

В.М.

01. 09. 2026. u 13:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Milan Roganović nalazi se pred realizacijom transfera u belgijski Genk koji bi uskoro trebao da bude i zvanično potvrđen.

Партизан продао Милана Рогановића у Генк!

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Kako saznaju razni srpski mediji poput Mocart sportaMeridian sporta, Partizan i Genk postigli su dogovor oko transfera desnog beka. Belgijski klub će crno-belima za obeštećenje isplatiti 3.500.000 evra, dok kroz bonuse taj iznos može da poraste za još 500.000 evra.

Partizan je prilikom pregovora uspeo da zadrži i procenat od naredne prodaje. Beogradskom klubu pripada 10 odsto od ukupne vrednosti budućeg transfera crnogorskog reprezentativca.

Partizan je tako nastavio sa unosnim poslovima ovog leta, nakon što su klub napustili Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić od čijih transfera su prihodovali skoro 15 miliona evra.

Ovo je bio logičan potez posle nesrećnog ispadanja iz kvalifikacija za Ligu konferencija i novac za Roganovića će dobro doći crno-belima koji moraju da oslone na prihode od transfera jer su ponovo ostali bez plasmana u Evropu.

Što se tiče Roganovića, ovo mu je odlična prilika da se pokaže na ozbiljnijoj sceni i dolazi u Genk kao direktna zamena za Zakariju El Uahdija koji je prodao Hamburgu za osam miliona evra plus bonuse i procente od naredne prodaje.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Košarka

0 2

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića

Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.

31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet spaja Beograd i Pariz: Nova era UFC klađenja!

Meridianbet spaja Beograd i Pariz: Nova era UFC klađenja!