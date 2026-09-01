Partizan prodao Milana Roganovića u Genk!

Milan Roganović nalazi se pred realizacijom transfera u belgijski Genk koji bi uskoro trebao da bude i zvanično potvrđen.

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Kako saznaju razni srpski mediji poput Mocart sporta i Meridian sporta, Partizan i Genk postigli su dogovor oko transfera desnog beka. Belgijski klub će crno-belima za obeštećenje isplatiti 3.500.000 evra, dok kroz bonuse taj iznos može da poraste za još 500.000 evra.

Partizan je prilikom pregovora uspeo da zadrži i procenat od naredne prodaje. Beogradskom klubu pripada 10 odsto od ukupne vrednosti budućeg transfera crnogorskog reprezentativca.

Partizan je tako nastavio sa unosnim poslovima ovog leta, nakon što su klub napustili Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić od čijih transfera su prihodovali skoro 15 miliona evra.

Ovo je bio logičan potez posle nesrećnog ispadanja iz kvalifikacija za Ligu konferencija i novac za Roganovića će dobro doći crno-belima koji moraju da oslone na prihode od transfera jer su ponovo ostali bez plasmana u Evropu.

Što se tiče Roganovića, ovo mu je odlična prilika da se pokaže na ozbiljnijoj sceni i dolazi u Genk kao direktna zamena za Zakariju El Uahdija koji je prodao Hamburgu za osam miliona evra plus bonuse i procente od naredne prodaje.