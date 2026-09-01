Kakav šok za Piksija: Bivši selektor Srbije se ovome nije nadao!

Iako je bio viđen na klupi, legendarni as ostao bez posla.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbalski savez Južne Koreje imenovao je španskog trenera Roberta Morena za selektora ove azijske države!

Tako je otpala mogućnost da bivši vođa "orlova", Dragan Stojković Piksi preuzme ovu dužnost, iako je bio u najužem krugu kandidata da preuzme korejsku reprezentaciju.

Legendarni as je maltene bio viđen u selektorskoj ulozi, ali jedan od uslova koji je postavio pred tamošnji Savez nije bio ispunjen.

KBS je sredinom avgusta preneo da je Stojković putem mesindžera potvrdio da je zainteresovan za poziciju selektora Južne Koreje.

- Tačno je da sam zainteresovan za mesto selektora reprezentacije Južne Koreje.

Ipak, naglasio je da ga zanima isključivo dugoročni angažman, a ne aktuelna potraga za privremenim selektorom.

🚨 BREAKING: South Korea has its next head coach — Robert Moreno, Luis Enrique's longtime right-hand man, set to become the Taegeuk Warriors' first-ever Spanish manager.



Deal is done. Only a KFA board vote remains.



🔎 EXCLUSIVE | Multiple sources confirm what actually decided a… pic.twitter.com/kyi7FYYQr1 — Han June Football-Asian.com (@holazuni) September 1, 2026

- Imam dovoljno iskustva u radu u Aziji. Dobro poznajem tamošnju kulturu i način razmišljanja i nemam nikakav problem da se prilagodim lokalnom životu i kulturi. Koreja je veoma ambiciozna reprezentacija, sastavljena od igrača koji imaju potencijal i talenat za ostvarivanje dobrih rezultata, kao što su Son Hjun-min, Li Kang-in, Seol Jong-vu i Oh Hjun-gju - rekao je Stojković.

Dakle, dužina ugovora je bila problem u realizaciji transfera. Prema navodima, Španac je parafirao kratkoročni ugovor, tačnije probni, pa će voditi selekciju Južne Koreje u septembarskim i oktobarskim izazovima.

Ukoliko zadovolji čelnike rezultatima i radom, potpisaće novi dugoročni ugovor.

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