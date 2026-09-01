KOLAČ SA ŠLJIVAMA I VANIL KREMOM: Kolač koji vredi svakog zalogaja
Ovaj recept inspirisan je nemačkom kuhinjom, a posebnu pažnju privlači kombinacija kiselkastih šljiva i nežnog vanil krema.
Sastojci
Za testo:
- 350 gr brašna
- 200 gr margarina ili putera
- 120 gr šećera
- 1 jaje
- 2 kesice vanilin šećera
- pola kesice praška za pecivo
- prstohvat soli
Za krem:
- 350 ml mleka
- 100 gr šećera
- 1 kesica vanilin pudinga
- 200 gr kisele pavlake sa 20% mlečne masti
Još je potrebno:
- 700–800 gr šljiva
Priprema
Zamesite testo od brašna, margarina ili putera, šećera, jajeta, vanilin šećera, praška za pecivo i prstohvata soli. Tokom mešanja odvojite otprilike trećinu testa i ostavite je u mrvičastom obliku — ona će poslužiti za posipanje preko šljiva. Preostali deo testa samo sjedinite i stavite u frižider da se prohladi.
Za krem skuvajte puding od mleka, šećera i vanilin pudinga. Kada se malo prohladi, umešajte kiselu pavlaku i dobro sjedinite.
Šljive operite, očistite od koštica i prepolovite. Za ovaj kolač možete upotrebiti i nešto više šljiva, naročito ako želite bogatiji voćni sloj.
Ohlađeno testo razvucite u kalup prečnika 26 cm, tako da obavezno napravite ivicu od testa. Preko rasporedite vanil krem, a zatim složite polovine šljiva, sa kožicom okrenutom nadole. Šljive možete ređati tako da se blago preklapaju, poput riblje krljušti.
Na kraju pospite mrvičastim testom koje ste prethodno odvojili.
Rernu zagrejte na 200 °C, ubacite kolač, a zatim temperaturu smanjite na 180 °C. Pecite oko 50 minuta, dok kolač lepo ne porumeni.
Ostavite ga da se potpuno ohladi, a najbolje je da odstoji preko noći u frižideru.
Uživajte!
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