MOGUĆ SASTANAK PUTINA, TRAMPA I SI ĐINPINGA: Putinov bliski pomoćnik kaže da jeste
PREDSEDNICI Rusije, SAD i Kine, Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinping bi mogli da održe trilateralni samit na predstojećem samitu APEK-a, rekao je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov novinaru agencije Vesti Pavlu Zarubinu.
Prethodnog dana, na sastanku lidera Rusije i Kine, razmatrana je tema i trilateralnog samita i bilateralnih razgovora između lidera, rekao je Ušakov.
-Si Đinping je govorio, kao domaćin, da će po svoj prilici doći Tramp. Očigledno, doći će i Putin. Ako bude bilo mogućnosti, može se i organizovati trilateralni sastanak. Ili će se, u najmanju ruku, sastati sa svakim, naveo je Ušakov.
Samit lidera APEK-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje) biće održan od 18. do 19. novembra 2026. godine u Šenženu, u Kini.
(rt.rs)
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