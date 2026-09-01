Svet

MOGUĆ SASTANAK PUTINA, TRAMPA I SI ĐINPINGA: Putinov bliski pomoćnik kaže da jeste

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2026. u 19:57

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PREDSEDNICI Rusije, SAD i Kine, Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinping bi mogli da održe trilateralni samit na predstojećem samitu APEK-a, rekao je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov novinaru agencije Vesti Pavlu Zarubinu.

МОГУЋ САСТАНАК ПУТИНА, ТРАМПА И СИ ЂИНПИНГА: Путинов блиски помоћник каже да јесте

Foto: by Dmitry Ant on Unsplash

Prethodnog dana, na sastanku lidera Rusije i Kine, razmatrana je tema i trilateralnog samita i bilateralnih razgovora između lidera, rekao je Ušakov.

-Si Đinping je govorio, kao domaćin, da će po svoj prilici doći Tramp. Očigledno, doći će i Putin. Ako bude bilo mogućnosti, može se i organizovati trilateralni sastanak. Ili će se, u najmanju ruku, sastati sa svakim, naveo je Ušakov.

Samit lidera APEK-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje) biće održan od 18. do 19. novembra 2026. godine u Šenženu, u Kini.

(rt.rs)

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