Veliki posao Valensije: "Slepi miševi" se pojačali iz Liverpula u finišu prelaznog roka
ENGLESKI fudbaler Harvi Eliot prešao je iz Liverpula u Valensiju.
Kako je saopšteno, ovaj 23-godišnjak će igrati na pozajmici za "slepe miševe" do kraja sezone, a klubovi u saopštenjima ne pominju mogućnost otkupa na kraju sezone.
Eliot je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Aston Vili, ali nije uspeo da se nametne, odigrao je samo devet utakmica u svim takmičenjima uz jedan postignut gol.
Englez je dve sezone bio standardan u redovima Crvenih, ali je prošle sezone bio u drugom planu, pa otuda ne čudi promena sredine.
Valensija nije dobro počela sezonu 2026/27. Posle tri kola u La ligi ima samo jedan bod, a u narednom kolu dočekuje Barselonu.
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