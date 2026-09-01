Veliki posao Valensije: "Slepi miševi" se pojačali iz Liverpula u finišu prelaznog roka

ENGLESKI fudbaler Harvi Eliot prešao je iz Liverpula u Valensiju.

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Kako je saopšteno, ovaj 23-godišnjak će igrati na pozajmici za "slepe miševe" do kraja sezone, a klubovi u saopštenjima ne pominju mogućnost otkupa na kraju sezone.

Eliot je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Aston Vili, ali nije uspeo da se nametne, odigrao je samo devet utakmica u svim takmičenjima uz jedan postignut gol.

Englez je dve sezone bio standardan u redovima Crvenih, ali je prošle sezone bio u drugom planu, pa otuda ne čudi promena sredine.

Valensija nije dobro počela sezonu 2026/27. Posle tri kola u La ligi ima samo jedan bod, a u narednom kolu dočekuje Barselonu.

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