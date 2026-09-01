RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
Prema pisanju nemačkog lista "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ), tokom napada su korišćene rakete, a policija je potvrdila da su demineri na terenu, prenosi Bild.
Napad improvizovanim raketama punjenim eksplozivom
Prema informacijama ovog lista, trafostanica u mestu Turnov-Prajlak, koja se nalazi pored termoelektrane na lignit Jenšvalde u okrugu Špre-Najse, napadnuta je improvizovanim raketama punjenim eksplozivom.
List se poziva na izvore iz bezbednosnih i kompanijskih krugova, prema čijim navodima je postrojenje pogođeno više puta. Dodatne eksplozivne naprave otkrile su i neutralisale nadležne službe.
Policija potvrdila pronalazak eksplozivnih naprava
Policija za sada nije zvanično potvrdila da je reč o raketnom napadu. Prvobitno je saopšteno da je utvrđena moguća materijalna šteta na vodovima i da su demineri na licu mesta.
Portparolka je za TV kanal n-tv izjavila da je pronađeno nekoliko improvizovanih eksplozivnih i zapaljivih naprava, nakon što je pre podne prijavljena šteta.
Policija je naglasila da ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti po stanovništvo, niti je došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom.
Portparol operatera elektrane, kompanije LEAG, izjavio je za MAZ da niko nije povređen i da su provere u toku. Istragu je preuzela Državna kriminalistička policija Brandenburga (LKA).
Najveća termoelektrana u saveznoj pokrajini
Termoelektrana na lignit Jenšvalde najveća je u ovoj nemačkoj saveznoj pokrajini. Prema podacima kompanije LEAG, osim što električnom energijom snabdeva strujnu mrežu, ona obezbeđuje grejanje za sam objekat, kao i za gradove Kotbus i Pajc.
Trenutno instalisana snaga ovog postrojenja iznosi 1.500 megavata.
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