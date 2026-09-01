RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu

NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.

PATRICK PLEUL / AFP / Profimedia

Prema pisanju nemačkog lista "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ), tokom napada su korišćene rakete, a policija je potvrdila da su demineri na terenu, prenosi Bild.

Napad improvizovanim raketama punjenim eksplozivom

Prema informacijama ovog lista, trafostanica u mestu Turnov-Prajlak, koja se nalazi pored termoelektrane na lignit Jenšvalde u okrugu Špre-Najse, napadnuta je improvizovanim raketama punjenim eksplozivom.

List se poziva na izvore iz bezbednosnih i kompanijskih krugova, prema čijim navodima je postrojenje pogođeno više puta. Dodatne eksplozivne naprave otkrile su i neutralisale nadležne službe.

Policija potvrdila pronalazak eksplozivnih naprava

Policija za sada nije zvanično potvrdila da je reč o raketnom napadu. Prvobitno je saopšteno da je utvrđena moguća materijalna šteta na vodovima i da su demineri na licu mesta.

Portparolka je za TV kanal n-tv izjavila da je pronađeno nekoliko improvizovanih eksplozivnih i zapaljivih naprava, nakon što je pre podne prijavljena šteta.

Policija je naglasila da ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti po stanovništvo, niti je došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom.

Portparol operatera elektrane, kompanije LEAG, izjavio je za MAZ da niko nije povređen i da su provere u toku. Istragu je preuzela Državna kriminalistička policija Brandenburga (LKA).

Najveća termoelektrana u saveznoj pokrajini

Termoelektrana na lignit Jenšvalde najveća je u ovoj nemačkoj saveznoj pokrajini. Prema podacima kompanije LEAG, osim što električnom energijom snabdeva strujnu mrežu, ona obezbeđuje grejanje za sam objekat, kao i za gradove Kotbus i Pajc.

Trenutno instalisana snaga ovog postrojenja iznosi 1.500 megavata.