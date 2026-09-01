Tenis

Karlos Alkaraz zatečen! Oglasio se nakon senzacije veka na US openu

М.П.

01. 09. 2026. u 06:01

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TENISKI svet u neverici!

Карлос Алкараз затечен! Огласио се након сензације века на УС опену

Foto: AP


Karlos Alkaras je na efektan način započeo odbranu titule na US openu, pošto je u tri seta, rutinski i bez izgubljenog seta, savladao Romana Safjulina sa 6:4, 6:4, 6:4.

Ipak, nakon maksimalne pobede, u fokusu španskog tenisera našao se najveći šok dosadašnjeg toka turnira – rana eliminacija Novaka Đokovića.

Podsetimo, Đoković je doživeo senzacionalan udarac u rano ponedeljak ujutru, kada je prvi put u svojoj bogatoj karijeri eliminisan već u prvom kolu Otvorenog prvenstva Amerike. Bolan i fizički iscrpljujući meč pripao je Argentincu Marijanu Navoneu.

Izveštač "Telegrafa" iz Njujorka pitao je Alkaraza da li je ispratio Novakov krah, na šta je trenutno drugi teniser sveta iskreno odgovorio:

- Gledao sam peti set. Naravno, ovo je prvi put da je Novak izgubio u prvom kolu na ovom turniru, tako da je to veliko iznenađenje, da budem potpuno iskren. Znate, kada neko poput Novaka ispadne sa turnira, i to na samom startu, to mora da vas iznenadi. Ali, na svakom grend slemu je zaista teško proći bilo koje kolo, bez obzira na to o kom igraču se radi. Mnogo je teško. Morate zaslužiti pobedu od prve pa sve do poslednje loptice. Kao što kažete, on jeste bio u mom delu žreba, projektovan za polufinale. Međutim, za mene je polufinale u ovom trenutku predaleko, tako da pokušavam samo da idem korak po korak, iz meča u meč.

Alkaraza u drugoj rundi čeka duel protiv Hajmea Farije. Portugalac je mesto u drugom kolu obezbedio nakon maratonskog trilera u pet setova, u kojem je uspeo da eliminiše domaćeg tenisera Džensona Bruksbija rezultatom 6:3, 7:6 (4), 4:6, 1:6, 6:2. 

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