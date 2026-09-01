Karlos Alkaraz zatečen! Oglasio se nakon senzacije veka na US openu
TENISKI svet u neverici!
Ipak, nakon maksimalne pobede, u fokusu španskog tenisera našao se najveći šok dosadašnjeg toka turnira – rana eliminacija Novaka Đokovića.
Podsetimo, Đoković je doživeo senzacionalan udarac u rano ponedeljak ujutru, kada je prvi put u svojoj bogatoj karijeri eliminisan već u prvom kolu Otvorenog prvenstva Amerike. Bolan i fizički iscrpljujući meč pripao je Argentincu Marijanu Navoneu.
Izveštač "Telegrafa" iz Njujorka pitao je Alkaraza da li je ispratio Novakov krah, na šta je trenutno drugi teniser sveta iskreno odgovorio:
- Gledao sam peti set. Naravno, ovo je prvi put da je Novak izgubio u prvom kolu na ovom turniru, tako da je to veliko iznenađenje, da budem potpuno iskren. Znate, kada neko poput Novaka ispadne sa turnira, i to na samom startu, to mora da vas iznenadi. Ali, na svakom grend slemu je zaista teško proći bilo koje kolo, bez obzira na to o kom igraču se radi. Mnogo je teško. Morate zaslužiti pobedu od prve pa sve do poslednje loptice. Kao što kažete, on jeste bio u mom delu žreba, projektovan za polufinale. Međutim, za mene je polufinale u ovom trenutku predaleko, tako da pokušavam samo da idem korak po korak, iz meča u meč.
Alkaraza u drugoj rundi čeka duel protiv Hajmea Farije. Portugalac je mesto u drugom kolu obezbedio nakon maratonskog trilera u pet setova, u kojem je uspeo da eliminiše domaćeg tenisera Džensona Bruksbija rezultatom 6:3, 7:6 (4), 4:6, 1:6, 6:2.
Preporučujemo
HRVATSKA U NEVERICI! Evo šta su navijači Hajduka iz Splita uradili zbog Ratka Mladića
01. 09. 2026. u 06:26 >> 07:01
OBRT ZA OBRTOM! Džej Enem će igrati protiv Crvene zvezde u Ligi konferencija
01. 09. 2026. u 07:01 >> 07:01
Gore Apenini! Ceo stadion već krenuo kući, a onda je Srbin rešio da ih "razočara" (VIDEO)
01. 09. 2026. u 06:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.
31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)