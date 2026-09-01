Politika

SAD IM JE I PREDSEDNICA EVROPSKE KOMISIJE - ĆACI: Blokaderski mediji napali Ursulu fon der Lajen jer dolazi u Srbiju

Милош Симеуновић
Miloš Simeunović

01. 09. 2026. u 18:21

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BLOKADERSKI mediji napali su predsednicu Evropske komisije jer dolazi u Srbiju.

САД ИМ ЈЕ И ПРЕДСЕДНИЦА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ - ЋАЦИ: Блокадерски медији напали Урсулу фон дер Лајен јер долази у Србију

Foto: Printskrin

Naslove sa blokaderske Nove S je blago rečeno, neverovatan. 

nova s/printskrin

Naslov Nove S

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