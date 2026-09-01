SAD IM JE I PREDSEDNICA EVROPSKE KOMISIJE - ĆACI: Blokaderski mediji napali Ursulu fon der Lajen jer dolazi u Srbiju
BLOKADERSKI mediji napali su predsednicu Evropske komisije jer dolazi u Srbiju.
Naslove sa blokaderske Nove S je blago rečeno, neverovatan.
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