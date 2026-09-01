BLOKADER MILOJKO PANTIĆ POZIVA NA RAT: Vučića srušiti u krvi! Mladić je najveći ratni zločinac u istoriji! (VIDEO)
BLOKADER Milojko Pantić brutalno je zapretio građanskim ratom rekavši da predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa vlasti neće otići bez krvi, a heroja Ratka Mladića nazvao je najevićim ratnim zločincem u istoriji srpskog naroda.
„Vlastodržačko medijsko veličanje pokojnog Ratka Mladića, najvećeg vojnog ratnog zločinca u istoriji srpskog naroda, kao i Vučićev ko zna koji pokušaj po redu, da predizbornim mitingom svojih sendvičara i batinaša, ovoga puta u slobodarskom gradu Užicu, ubedi sebe i svoje lojaliste da može držati vlast uz pomoć sile i krađom izbora. Nedvosmisleni su znaci da epsko zlo neće sa vlasti otići bez krvi - brutalno je zapretio Pantić.
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