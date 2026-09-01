Biće nezadovoljnih: Određen sudija 180. večitog derbija na Marakani!
Crvena zvezda u nedelju dočekuje Partizan na najvećem srpskom stadionu.
Predstojeći susret Crvene zvezde i Partizana igra se u okviru osmog kola Superlige Srbije od 19 časova.
Po četvrti put u karijeri derbi između naših najtrofejnijih klubova sudiće Nenad Minaković, arbitar iz Novog Sada.
Kako je Fudbalski savez Srbije saopštio, njemu će pomagati Nikola Borović i Boško Božović, dok će u VAR sobi biti Momčilo Marković i Milan Šutulović.
Minaković je prethodno imao glavnu reč u okršaju fudbalera Crvene zvezde i Partizana prošle sezone u septembarskoj pobedi šampiona u Humskoj ulici rezultatom 2:1.
Pre toga je sudio duel najvećih domaćih klubova februara 2025. kada je bilo 3:3 na "Marakani", a debitovao je sa pištaljkom u Večitom derbiju decembra 2023. Tada je Partizan kao domaćin pobedio sa 2:1 ekipu Crvene zvezde.
Branilac titule je u dosadašnjih pet utakmica sakupila maksimalnih 15 bodova i deli prvo mesto na tabeli sa Vojvodinom, koja ima isti učinak, ali iz dve utakmice više. Partizan je na 11. mestu sa sedam bodova iz šest mečeva.
Nema sumnje, ipak, da će posle ovakve odluke Sudijske komisije, biti nezadovoljnih sa jedne strane Topčiderskog brda.
BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona
Preporučujemo
Šok u Njujorku: Prekinut US Open!
01. 09. 2026. u 18:36
Okačio "kopačke o klin": Bivši reprezentativac Srbije završio karijeru!
01. 09. 2026. u 17:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"
SELEKTOR Srbije, Zoran Terzić "pecnuo" je skoro reprezentaciju Italije izjavivši da nisu toliko dominantne i da se nada će ih skinuti sa trona, odgovor olimpijskih i svetskih šampiona nije izostao.
01. 09. 2026. u 10:35 >> 10:35
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)