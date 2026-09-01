Biće nezadovoljnih: Određen sudija 180. večitog derbija na Marakani!

Crvena zvezda u nedelju dočekuje Partizan na najvećem srpskom stadionu.

Foto: N. Skenderija

Predstojeći susret Crvene zvezde i Partizana igra se u okviru osmog kola Superlige Srbije od 19 časova.

Po četvrti put u karijeri derbi između naših najtrofejnijih klubova sudiće Nenad Minaković, arbitar iz Novog Sada.

Kako je Fudbalski savez Srbije saopštio, njemu će pomagati Nikola Borović i Boško Božović, dok će u VAR sobi biti Momčilo Marković i Milan Šutulović.

Minaković je prethodno imao glavnu reč u okršaju fudbalera Crvene zvezde i Partizana prošle sezone u septembarskoj pobedi šampiona u Humskoj ulici rezultatom 2:1.

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Pre toga je sudio duel najvećih domaćih klubova februara 2025. kada je bilo 3:3 na "Marakani", a debitovao je sa pištaljkom u Večitom derbiju decembra 2023. Tada je Partizan kao domaćin pobedio sa 2:1 ekipu Crvene zvezde.

Branilac titule je u dosadašnjih pet utakmica sakupila maksimalnih 15 bodova i deli prvo mesto na tabeli sa Vojvodinom, koja ima isti učinak, ali iz dve utakmice više. Partizan je na 11. mestu sa sedam bodova iz šest mečeva.

Nema sumnje, ipak, da će posle ovakve odluke Sudijske komisije, biti nezadovoljnih sa jedne strane Topčiderskog brda.

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